Trên con tàu cách vùng biển Côn Đảo không xa được xác định có nhiều thuyền viên gặp nạn, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (tại Vũng Tàu) đã hỗ trợ những người này.
- Vụ vợ cắt ‘của quý’ của chồng, cả hai đều xin giảm án, nạn nhân hối hận vì hành vi của mình
- Thảm án vợ chết, chồng tự tử ở Phú Yên: khởi tố, bắt tạm giam người chồng sau khi điều trị tại bệnh viện
Theo thông tin từ Báo Zing News, những người gặp nạn ở trên tàu hàng chở nhiều người từ Thái Lan sang Trung Quốc. Trong đó, 11 người được chở đến Trung tâm quân dân y Côn Đảo cấp cứu, 2 người không qua khỏi, 9 người còn lại trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, 10 người trên tàu đã tử vong được xác định do ngộ độc thực phẩm. Trên tàu có 21 nạn nhân.
Hiện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại Vũng Tàu) đã cử tàu cứu nạn chuyên dụng tới Côn Đảo để tiếp cận tàu của Trung Quốc. Dự kiến trong đêm nay sẽ tiếp cận - thông tin từ Báo VTC News cho hay.