Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót

Xã hội 30/09/2022 21:21

Sau cơn bão, hoa màu và những vật nuôi trong nhà người dân chịu ảnh hưởng không nhỏ. May mắn, một nhóm thanh niên đã giúp người dân cứu vớt đàn lợn ngâm mình trong nước lũ sống sót.

Theo thông tin từ Báo Infonet, tại một số địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An, nước lũ vẫn dâng cao gây ngập lụt nhà cửa. Rất nhiều gia súc, gia cầm của bà con đã bị chìm trong nước lũ và cuốn trôi.

Không quản ngại khó khăn, nhóm thanh niên 8x ngâm mình trong nước lũ, cứu vớt hàng trăm con lợn mang về cho người dân tại xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu). 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 1
 

 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 2
Những đàn lợn được cứu vớt đưa vào bờ. Ảnh: Infonet

Theo nhiều chia sẻ, công việc tìm kiếm và vận chuyển những con lợn nặng hàng chục kg lên cano không hề đơn giản. Các anh phải tìm đến những bụi lau sậy, mất hàng giờ liền để đưa các chú lợn trở về.

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 3
 

 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 4
 

 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 5
Nhóm thanh niên đưa vật nuôi trở về. Ảnh: Infonet

Hàng năm, tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm thiệt hại sau bão không hề nhỏ. Do đó, hành động của những chàng trai được rất nhiều người cảm mến. Biết ơn và quý trọng tấm lòng này, bà con vùng lũ không ngừng bày tỏ.

"Các anh nhanh quá. Mới giúp Nghi Lâm nhà em xong mà giờ đã lên giúp dân nơi khác rồi. Cảm ơn các anh em đội nhóm của anh nhé. Chúc các anh sức khỏe ạ";

"Thương lắm! Giúp được cái gì cho bà con hay cái đó. Chúc các em nhiều sức khỏe";

"Tuyệt vời quá, mong các anh luôn có động lực để cứu giúp người dân lẫn con vật trong hoạn nạn này";

"Thương bà con. Chúc các mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe để cứu giúp người dân";

"Khổ, chăn nuôi gặp khó khăn lại còn gặp thiên tai. Thật quá khổ. Nghĩ mà thấy thương bà con vùng lũ quá".

Trước đó, theo thông tin từ Zing News, lực lượng dân quân tự vệ, các cán bộ phòng cháy chữa cháy và nhiều người dân cũng đã giúp các hộ gia đình có nhà cửa bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lợp lại nhà và thu dọn các đống đổ nát. 
 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 6
 

 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 7

 

Nghệ An: Dầm mình trong nước lũ, nhóm thanh niên giải cứu hàng trăm con lợn sống sót - Ảnh 8

 Nhờ có sự giúp sức của các anh nên những ngôi nhà nhanh chóng hồi phục lại. Ảnh: Zing News

 Nhờ có sự giúp sức của các anh nên những ngôi nhà nhanh chóng hồi phục lại.

"Hai ngày qua, vợ chồng và hai con tôi phải đến ở nhờ nhà bà con trong làng. May mà có các chú bộ đội, thanh niên về đây giúp dựng lại nhà, chúng tôi mừng lắm", bà Đinh Thị Xấu (ngụ thôn Bờ Reo, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà) chia sẻ với Zing News cho hay.

Theo báo cáo từ các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão Noru, đến chiều 27.9 đã cơ bản khắc phục xong 10.510 trạm biến áp bị hư hỏng để cấp điện trở lại cho người dân. Hiện tại chỉ còn 1 đường dây 110kV (thuộc lưới điện 110kV) chưa khôi phục, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục khắc phục các sự cố mất điện sau bão tại 147 xã.

Sau cơn bão lũ, mong rằng người dân sẽ sớm khắc phục những khó khăn ổn định lại nhà cửa và xây dựng cuộc sống.

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