Phẫn nộ cha ruột dùng xăng phóng hỏa sát hại con trai: đối tượng có 2 tiền án tội phạm

Xã hội 02/10/2022 20:14

Người con trai bị chính cha ruột phóng hỏa sát hại, rồi báo tin giả nhằm che giấu phạm tội.

Mới đây, theo thông tin từ Báo Zing News tại tỉnh Bắc Giang, một người đàn ông bị cha dùng xăng đốt dẫn đến bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân được xác nhận là anh Hoàng Văn Hùng (30 tuổi, ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Vào đêm 30/9, khi đang ở tầng 2 của căn nhà, người này bị cha dùng xăng, rồi phóng hỏa dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng. Được biết, hai người sống chung nhà nhưng có xảy ra mâu thuẫn trước đó.

Sau vụ việc, người nhà thông báo với cơ quan công an rằng nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Họ cũng đề nghị lực lượng chức năng không cần đến hiện trường.

Phẫn nộ cha ruột dùng xăng phóng hỏa sát hại con trai: đối tượng có 2 tiền án tội phạm - Ảnh 1
Đối tượng phóng hỏa sát hại con trai. Ảnh: Zing News

Tuy nhiên, theo thông tin từ Báo Tin tức, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định có dấu hiệu bất thường và nghi vấn vụ cháy xảy ra do bị đốt bởi xăng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 5 giờ ngày 2/10, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Hoàng Tuấn Chu, sinh năm 1964, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, là bố đẻ của anh Hoàng Văn Hùng đầu thú về hành vi “Giết người”.

Lật hồ sơ, công an phát hiện đối tượng này cũng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện đối tượng Hoàng Tuấn Chu đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “Giết người”.

 

Từ khóa:   Bắc Giang cha phóng hỏa cha giết con

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