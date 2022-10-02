Đã xác định được đối tượng livestream đánh tới tấp vợ mang bầu
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Theo thông tin từ Báo Tri thức và cuộc sống trước đó, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung người phụ nữ đang mang bầu nghi bị chồng đánh tới tấp. Đoạn clip dài đến tận 2 phút. Trong đó, người đàn ông này liên tục chửi bới và lao tới đánh vào đầu của người vợ đến mức chị này chảy máu mũi.
Ngoài ra, người đàn ông này còn dùng chân ấn ghì đầu vợ xuống nền nhà, tiếp tục chửi bới và dọa đánh chết.
Vụ việc khiến nhiều người bức xúc vì tính côn đồ của người đàn ông với người phụ nữ đang mang thai trên.
Vào chiều cùng ngày, theo thông tin từ Báo Giao thông, Cơ quan chức năng TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ngay lập tức phối hợp xác minh clip về một vụ việc chồng đánh vợ có bầu rồi tung lên mạng xã hội.
Theo vị lãnh đạo phường Cửa Ông cho hay "Hiện cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật".