Công an phường Cửa Ông đã tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y. (21 tuổi) trình báo về việc bị chồng là anh N.M.H. (27 tuổi) có hành vi bạo hành.

Theo thông tin từ Zing, vào trưa ngày 3/10, đại diện UBND thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết chính quyền đang chỉ đạo công an TP phối hợp cùng UBND phường Cửa Ông và công an phường điều tra, xác minh làm rõ clip người phụ nữ bị hành hung xảy ra tại phường Cửa Ông.

Dựa trên báo cáo ban đầu cho thấy, khoảng 13h ngày 1/10, Công an phường Cửa Ông tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y. (21 tuổi, hộ khẩu thường trú Thừa Thiên - Huế) trình báo về việc bị chồng là anh N.M.H. (27 tuổi, người địa phương) có hành vi bạo hành chị Y. và quay video đăng lên mạng xã hội.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 1/10, chị Y. và anh H. có xảy ra cãi vã dẫn đến lời qua tiếng lại. Anh H. dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của chị Y. làm nạn nhân bị chảy máu mũi và dùng chân đạp vào mặt chị Y. Sau đó, người đàn ông dùng điện thoại di động quay clip lại và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Cảnh sát xác định nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến xô xát do anh H. bảo chị Y. đưa tiền đi ăn cưới, nhưng nạn nhân không đưa. Cả hai chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã sống chung với nhau như vợ chồng. Ngoài ra, nạn nhân cho biết đang mang thai được 13 tuần.

Người vợ bị chồng hành hung khi đang mang thai 13 tuần - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, cư dân mạng phẫn nộ trước đoạn clip dài hơn 2 phút của một người đàn ông có hành vi chửi, tát vào đầu, dùng chân ấn vào mặt vợ. Theo lời nói của người đàn ông này trong Facebook, người vợ đã cắt áo, ném mắm tôm vào mặt chồng. Mặc dù người vợ liên tục kêu cứu nhưng người đàn này vẫn tiếp tục chửi. Thậm chí, người đàn ông này trong lúc hành hung vợ còn lớn tiếng: "Kể cả là có thai luôn nhé".

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an phường Cửa Ông triệu tập anh H. lên làm việc. Tại trụ sở Công an, anh H. thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe của chị Y. và quay clip lại đăng lên mạng xã hội nhưng sau đó đã xóa. Cảnh sát cho biết H. từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, đang thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Diễn biến MỚI trong vụ chồng livestream hành hung vợ đang mang thai ở Quảng Ninh Vào sáng ngày 3/10, ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã có những thông tin mới về vụ việc chồng bạo hành vợ mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-nguyen-nhan-chong-bao-hanh-vo-dang-mang-thai-gay-phan-no-o-quang-ninh-509420.html