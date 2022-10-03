Vào sáng ngày 3/10, ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã có những thông tin mới về vụ việc chồng bạo hành vợ mang thai.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, liên quan đến vụ việc chồng bạo hành vợ mang thai gây phẫn nộ trong dư luận, ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, đang báo cáo Công an TP Cẩm Phả để tiến hành điều tra, làm rõ.

Quan điểm của các cơ quan chức năng là sẽ xử lý nghiêm về vụ việc, không bao che cho sai phạm. Ông Nguyễn Tiến Trung chia sẻ: "Công an phường đang tiến hành xác minh làm rõ và báo cáo Công an TP Cẩm Phả. Khi có thông tin cụ thể về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí”.

Chồng bạo hành vợ rồi livestream gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp từ clip

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 2/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút, ghi cảnh người đàn ông hành hung người phụ nữ. Theo nội dung clip, người đàn ông cho biết người phụ nữ bị đánh là vợ của mình và đang có thai.

Nguyên nhân ban đầu được người đàn ông này nói trong clip là do bực tức khi đi ăn cưới về, thấy áo của mình bị vợ dùng kéo cắt rách và bị vợ mang mắm tôm lên phòng ném vào người.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip người đàn ông hành hung vợ - Ảnh: Chụp từ clip

Clip cũng ghi lại rõ những hành động đánh đập của người đàn ông khiến người phụ nữ chảy máu mũi và không ngừng chửi bới, nói lời thô tục. Chưa hết, người đàn ông này còn ghì người phụ nữ đang xuống sàn nhà, sau đó lấy chân đạp lên mặt.

Trong clip, người phụ nữ cũng liên tục kêu khóc thảm thiết và cầu cứu: “Bố mẹ ơi cứu con”. Đoạn clip đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, nhiều cư dân mạng cho biết đây là đoạn clip livestream trên Facebook của một người đàn ông sống tại phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả).

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