Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, ngày 30/9, Chu đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại anh H.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/10, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ người bố dùng xăng phóng hỏa nhằm hại con ruột tại huyện Việt Yên. Hiện đối tượng Hoàng Tuấn Chu (SN 1964, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Tuấn Chu là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Chu và anh H. sinh sống trong cùng một nhà, Chu ở tầng 1, còn anh H ở tầng 2. Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, ngày 30/9, Chu đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại anh H.

Đối tượng Chu tại Cơ quan Công an - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, khoảng 23h00 ngày 30/9, tại khu vực tầng 2 nhà anh Hoàng Văn H. (sinh năm 1992, ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) xảy ra vụ cháy. Hậu quả làm anh H. bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh.

Do vụ cháy đã được dập tắt, gia đình anh H. thông báo với Cơ quan Công an nguyên nhân vụ cháy là do chập điện và không cần lực lượng Công an đến hiện trường. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định có dấu hiệu bất thường, nghi vấn vụ cháy xảy ra do bị đốt bởi xăng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình đấu tranh, đến 5h00 ngày 2/10/2022, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Hoàng Tuấn Chu là bố đẻ của anh Hoàng Văn H. đầu thú về hành vi “Giết người”.

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