Hai đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can là Lê Minh Quang (SN 1977, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Cao Thị Thu Bích (SN 1983, thường trú tỉnh Đắk Lắk). Do Quang là người bị tàn tật, không thể tự đi lại và Bích đang mang thai nên cả hai được cơ quan chức năng áp dụng tình tiết cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 30/9, đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án “xâm phạm thi thể”, sớm làm rõ những tình tiết liên quan để rộng đường dư luận.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, Quang và Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Ngoài ra, Quang là người bị tật, phải ngồi xe lăn và có hồ sơ chữa bệnh tâm thần “rối loạn lo âu trầm cảm” nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh giải quyết đơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã mời đại diện phía bị hại là ông N lên làm việc. Tuy nhiên, ông N thông báo vì lý do sức khỏe nên không vào Lâm Đồng làm việc theo giấy mời của cơ quan điều tra được. Ngày 3/8, Công an tỉnh Lâm Đồng mới làm việc được với ông N., đồng thời yêu cầu ông cung cấp hũ tro để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9/9, ông N. bàn giao hũ tro cốt cùng với mẫu tóc của vợ ông cho cơ quan điều tra. Điều này cũng đã gây ảnh hưởng tới tiến độ xác minh, điều tra vụ việc của cơ quan chức năng.

Căn nhà cấp 4, nơi ông Quang tự xưng là cơ sở chữa trị bệnh chậm phát triển, tự kỷ ở trẻ - Ảnh: báo Công an nhân dân

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông An. cho hay: "Ông Quang mang bình tro cốt ra Huế đưa cho gia đình tôi và nói con tôi chết vì COVID-19. Thấy quá bất thường nên chúng tôi làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng. Khi chúng tôi tổ chức tang lễ, ông Quang có tham gia và thề thốt, đòi tự tử trên mộ con tôi nếu gia đình tôi không tin Q. chết vì mắc COVID-19. Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình tôi 5 tỷ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng chúng tôi không quan tâm vì biết rằng Quang không có tiền. Gia đình tôi đã bỏ hàng tỷ đồng để chữa bệnh cho con, cần con chứ không cần tiền".

Cũng theo lời ông N., lúc nhận hủ tro cốt, gia đình ông vẫn còn tin ông Quang, thấy ông này chân thành và có nhiều con nhỏ; vả lại nếu làm lớn chuyện ra thì sợ rằng ba mẹ ông N. đã già yếu, bị sốc chết theo thì khổ hơn, do đó gia đình ông N. đã làm đơn xin bãi nại cho ông Quang.

Khi lo xong đám tang cho con và vụ việc của gia đình được báo chí đăng tải thì người nhà của cháu K. (cũng là bệnh nhân của ông Quang) có đơn tố cáo bị ông Quang đánh. Lúc này, vợ chồng ông N. cảm thấy nghi ngờ, tìm đến TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm hiểu và phát hiện cơ sở chữa bệnh là căn nhà cấp 4 Quang thuê để ở chứ không phải là khách sạn đầy đủ tiện nghi, có đội ngũ y bác sĩ như thỏa thuận. Lúc này, vợ chồng ông N. biết đã bị lừa nên tiếp tục làm đơn nhờ Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra.

Ông N. khẳng định việc giao dịch qua lại giữa hai bên với số tiền 500 triệu đồng và 800 triệu đồng là thỏa thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan gì đến vụ con ông bị hỏa thiêu thi thể một cách bất thường.

Theo cơ quan chức năng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, ông Quang và bà Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Mới đây, hai bị can này đã hé lộ một số tình tiết bất ngờ và các cơ quan liên quan sẽ sớm làm rõ để rộng đường dư luận.