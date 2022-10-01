Vụ gửi con chữa bệnh nhưng nhận lại hũ tro cốt ở Huế: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác

Xã hội 01/10/2022 09:16

Gia đình ông N.H.N khẳng định không có chuyện thỏa thuận bồi thường 5 tỷ đồng để rút đơn tố giác tội phạm đối với ông Lê Minh Quang.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 30/9, đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án “xâm phạm thi thể”, sớm làm rõ những tình tiết liên quan để rộng đường dư luận.

Hai đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can là Lê Minh Quang (SN 1977, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Cao Thị Thu Bích (SN 1983, thường trú tỉnh Đắk Lắk). Do Quang là người bị tàn tật, không thể tự đi lại và Bích đang mang thai nên cả hai được cơ quan chức năng áp dụng tình tiết cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.  

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi đưa tro cốt cháu bé cho gia đình ông N.H.N (SN 1977, ngụ TP. Huế), Lê Minh Quang đã bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q (SN 2019, con của ông N.). Sau đó, ông Quang đã chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N. số tiền 5 tỉ đồng nhằm “mua sự im lặng”. Ông này đã nhờ Cao Thị Thu Bích chuyển cho gia đình bị hại trước 800 triệu đồng, hẹn 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền trên. Tuy nhiên, sau đó Lê Minh Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành, gia đình ông N. đã chuyển trả lại Quang 800 triệu đồng.

Vụ gửi con chữa bệnh nhưng nhận lại hũ tro cốt ở Huế: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác - Ảnh 1
Ông Quang và bà Bích tại đám tang cháu N.L.M.Q - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, Quang và Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Ngoài ra, Quang là người bị tật, phải ngồi xe lăn và có hồ sơ chữa bệnh tâm thần “rối loạn lo âu trầm cảm” nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh giải quyết đơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã mời đại diện phía bị hại là ông N lên làm việc. Tuy nhiên, ông N thông báo vì lý do sức khỏe nên không vào Lâm Đồng làm việc theo giấy mời của cơ quan điều tra được. Ngày 3/8, Công an tỉnh Lâm Đồng mới làm việc được với ông N., đồng thời yêu cầu ông cung cấp hũ tro để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9/9, ông N. bàn giao hũ tro cốt cùng với mẫu tóc của vợ ông cho cơ quan điều tra. Điều này cũng đã gây ảnh hưởng tới tiến độ xác minh, điều tra vụ việc của cơ quan chức năng.

Vụ gửi con chữa bệnh nhưng nhận lại hũ tro cốt ở Huế: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác - Ảnh 2
Căn nhà cấp 4, nơi ông Quang tự xưng là cơ sở chữa trị bệnh chậm phát triển, tự kỷ ở trẻ - Ảnh: báo Công an nhân dân

 

 

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông An. cho hay: "Ông Quang mang bình tro cốt ra Huế đưa cho gia đình tôi và nói con tôi chết vì COVID-19. Thấy quá bất thường nên chúng tôi làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng. Khi chúng tôi tổ chức tang lễ, ông Quang có tham gia và thề thốt, đòi tự tử trên mộ con tôi nếu gia đình tôi không tin Q. chết vì mắc COVID-19. Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình tôi 5 tỷ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng chúng tôi không quan tâm vì biết rằng Quang không có tiền. Gia đình tôi đã bỏ hàng tỷ đồng để chữa bệnh cho con, cần con chứ không cần tiền".

Cũng theo lời ông N., lúc nhận hủ tro cốt, gia đình ông vẫn còn tin ông Quang, thấy ông này chân thành và có nhiều con nhỏ; vả lại nếu làm lớn chuyện ra thì sợ rằng ba mẹ ông N. đã già yếu, bị sốc chết theo thì khổ hơn, do đó gia đình ông N. đã làm đơn xin bãi nại cho ông Quang.

Khi lo xong đám tang cho con và vụ việc của gia đình được báo chí đăng tải thì người nhà của cháu K. (cũng là bệnh nhân của ông Quang) có đơn tố cáo bị ông Quang đánh. Lúc này, vợ chồng ông N. cảm thấy nghi ngờ, tìm đến TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm hiểu và phát hiện cơ sở chữa bệnh là căn nhà cấp 4 Quang thuê để ở chứ không phải là khách sạn đầy đủ tiện nghi, có đội ngũ y bác sĩ như thỏa thuận. Lúc này, vợ chồng ông N. biết đã bị lừa nên tiếp tục làm đơn nhờ Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra.

Ông N. khẳng định việc giao dịch qua lại giữa hai bên với số tiền 500 triệu đồng và 800 triệu đồng là thỏa thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan gì đến vụ con ông bị hỏa thiêu thi thể một cách bất thường.

Theo cơ quan chức năng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, ông Quang và bà Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Mới đây, hai bị can này đã hé lộ một số tình tiết bất ngờ và các cơ quan liên quan sẽ sớm làm rõ để rộng đường dư luận.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha trần tình về việc dàn xếp 5 tỉ đồng

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha trần tình về việc dàn xếp 5 tỉ đồng

Ông N.H.N (cha của cháu bé) trong vụ giao con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt thông tin về việc thỏa thuận bồi thường 5 tỉ đồng để rút đơn bãi nại.

Xem thêm
Từ khóa:   nhận lại hủ tro cốt của con Gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt Gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Huế

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?