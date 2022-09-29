Diễn biến MỚI trong vụ gửi con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Xã hội 29/09/2022 09:16

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 28/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Ông Lê Minh Quang bị tàn tật còn bà Cao Thị Thu Bích đang mang thai nên được các cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khác với lời khai tại cơ quan điều tra, thực tế bà Bích biết rất rõ việc cháu N.L.M.Q tử vong và cũng là người tham gia giúp sức cho ông Quang hỏa thiêu xác cháu bé. Địa điểm hai người thực hiện hỏa thiêu không phải tại một khu đường vắng thuộc huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) như lời khai của ông Quang trước đó mà là tại một khu vườn của ông ta tại tỉnh Đắk Lắk.

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Bị can Lê Minh Quang (45 tuổi) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi) - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Lê Minh Quang là người bị gia đình ông N.H.N (ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có đơn tố cáo liên quan cái chết chưa rõ nguyên nhân của con trai 3 tuổi của ông là bé N.L.M.Q.

Theo đơn, đầu tháng 3-2022, vợ chồng ông N. giao cháu N.L.M.Q (chậm phát triển trí não) cho ông Quang ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng điều trị với số tiền 200 triệu đồng/tháng rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27-3, ông Quang điện cho ông N. nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê. Tại đây, ông Quang nói cháu Q. đã chết do bị COVID-19 nên ông đã tự thiêu thi thể chứ không trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền sở tại.

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Ngôi nhà ông Quang thuê của người dân ở Bảo Lộc để chữa bệnh chui - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình ông N., Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và triệu tập ông Quang lên làm việc. Bước đầu, ông Quang khai cháu Q. tử vong do COVID-19 và ông thiêu thi thể cháu rồi mới đưa ra Huế bàn giao cho gia đình.

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