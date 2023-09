Thời gian qua, dư luận chấn động trước vụ việc một gia đình ở Huế gửi con tự kỷ đi chữa bệnh, sau đó nhận về hũ tro cốt. Đến ngày 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi), và bà Cao Thị Thu Bích (sống cùng Quang, 39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi vấn cái chết của con có nhiều dấu hiệu bất thường, ông N. làm đơn tố cáo gửi Công an TP Huế và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Khi sự việc gây xôn xao dư luận, thêm một gia đình tại Huế đã làm đơn tố cáo ông Lê Minh Quang về việc con trai họ là cháu T. (9 tuổi) bị đánh đập, bạo hành khi gửi cho ông này để điều trị tự kỷ, chậm phát triển.

Trên cơ thể cháu T. chi chít vết sẹo sau quãng thời gian dài ở với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích. Ảnh: VTC News

Trao đổi với VTC News, chị C.K - mẹ của cháu T. không khỏi đau đớn khi thuật lại lời kể của con trai, trong những ngày ở với ông Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ.

Chị C.K cho biết, trong suốt thời gian gửi con cho Lê Minh Quang chữa bệnh, gia đình luôn tin tưởng con mình sẽ được Quang chăm rất kỹ càng đúng như lời gã từng nói với gia đình rằng: “Tôi thương cháu còn hơn mẹ thương con”.

Do đó, suốt 5 năm, gia đình không mảy may nghi ngờ Lê Minh Quang cho đến ngày 28/3/2022 gã gọi điện cho chồng chị C.K và nói rằng, gã có nhận điều trị một cháu bé cũng ở Thừa Thiên - Huế nhưng không may cháu chết vì Covid-19 nên phải thiêu, mang tro cốt ra cho gia đình và có mang cháu T. theo ra Huế.

Lúc ấy, linh tính của người mẹ khiến chị C.K tức tốc đến nhà bố mẹ Lê Minh Quang ở đường Nguyễn Bính (TP Huế) để đưa con về.

Khi đưa con về nhà, gia đình chị C.K phát hiện cháu T. có vài chục vết sẹo bất thường nằm trên nhiều vị trí trên cơ thể như đầu, mắt, tai, miệng và cả chân tay… nên có chụp những vết sẹo đó lại và nhắn tin cho Quang qua mạng xã zalo để hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Càng đau lòng hơn, khi gia đình chị C.K dò hỏi cháu T. thì đươc cháu trả lời rằng, tất cả những vết sẹo trên cơ thể cháu đề là do bị Lê Minh Quang đánh bằng nhiều vật dụng khác nhau như dùng tay không, dùng chày hoặc dùng gậy. Riêng hai ngón tay út bị gãy, cháu T. kể với mẹ rằng bị ông Quang dùng chày đánh gãy, còn chân bị gãy là do cháu đi xe đạp tự ngã không liên quan đến ông Quang.

Căn nhà trọ cấp 4 ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) - nơi ông Quang giới thiệu với nhiều người là biệt thự, cơ sở chữa bệnh cho trẻ. Ảnh: Vietnamnet

Cháu T. còn kể với mẹ rằng, từng bị ông Quang dùng vòi hoa sen đánh đến mức gãy cả vòi hay có lần ông Quang đánh cháu T. chảy máu còn bắt cháu vào nhà vệ sinh vặn nước nóng để dội nên vết thương. Hay có lần chỉ vì ăn chậm mà cháu T. bị ông Quang đánh vào miệng, chảy máu môi và đến giờ môi cháu T. vẫn còn sẹo.

Kinh khủng hơn, cháu T. còn kể cho mẹ biết: “Mỗi lần con không ngủ được thầy Quang bắt con quỳ trong nhà vệ sinh nhai gạo sống và nuốt mẹ ạ. Lúc thầy Quang không có ở nhà, con ăn chậm, cô Tuyết (tức bà Châu Thị Thu Bích) lấy tay đánh vào mặt con. Khi ở khách sạn thầy cô bắt con ngủ một mình nên con sợ lắm, thầy Quang ở cùng với cô Tuyết, con buồn lắm mẹ à”.

“Sau khi trở về với gia đình, cháu T. đã đi học cùng các bạn và được thầy cô đánh giá phát triển bình thường. Tuy nhiên, hiện mỗi lần nhắc đến ông Quang con tôi vẫn có những biểu hiện rất sợ hãi, cháu nói với tôi là thầy Quang ác lắm mẹ ạ”, chị C.K cho hay.

Chia sẻ thêm trên Tiền Phong, chị C.K cho biết, sở dĩ sau một thời gian dài mới lên tiếng tố giác là do lo ngại vụ việc ảnh hưởng đến uy tín gia đình, cũng như gây tác động không tốt đến tâm lý cho con trai chị. Tuy nhiên, sau sự việc chấn động xảy ra đối với của cháu N.L.M.Q (con trai anh N.H.N), gia đình chị C.K quyết định lên tiếng để tìm lại công bằng cho con trai chị cũng như cháu M.Q.