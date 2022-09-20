Cháu H.N.K.T (9 tuổi) là người cũng được ông L.M.Q nhận chữa bệnh. Cháu bé từng kể với mẹ những chi tiết đầy ám ảnh về cái đêm xảy ra cái chết của cháu N.L.M.Q.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ một gia đình ở Thừa Thiên - Huế gửi con lên Lâm Đồng để chữa bệnh chậm phát triển nhưng 25 ngày sau đau đớn nhận lại hũ tro cốt được cho là của con trai mình, vào ngày 19/9, gia đình chị C.K cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, con của họ là cháu H.N.K.T (SN 2013) cũng đang được gửi cho ông L.M.Q để điều trị tự kỷ, chậm phát triển. Chị C.K cho biết, khi đón cháu H.N.K.T về và có những thông tin về cháu N.L.M.Q (SN 2019) nên chị có hỏi con mình thì được cháu kể rằng: "Hôm đó, con ngủ với anh N. (con trai của ông L.M.Q) còn em Q. ở với cô T. (tên thật là B.) và thầy Q. Khi con đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rồi cô T. chạy sang gọi con với anh N. dậy và nói em Q. chết rồi".

Cơ thể cháu T xuất hiện vài chục vết sẹo ở vùng đầu, tai, tay và chân... nghi do bị bạo hành - Ảnh: VTV News Lúc đó con thấy em Q. nằm trên giường, trên đầu và mũi có máu. Thầy Q. thì đang thay quần áo cho em Q. và lấy tay ấn vào bụng em... Ngày hôm sau thầy Q. thu dọn đồ đạc và gọi taxi chở con với anh N. về một khách sạn ở Nha Trang... Đến ngày hôm sau thì thầy Q. và cô T. đến đón con và đi về Huế. Trên đường đi, thầy Q. còn dặn con và anh N. là không được kể chuyện với ai". Chị C.K. cho biết thêm: "Cách đây vài hôm, cán bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng có đến nhà tôi để làm việc, lấy lời khai và xác minh thông tin liên quan đến việc của cháu N.L.M.Q. Khi nói chuyện với các anh công an, con trai tôi cũng kể lại sự việc giống như cháu từng kể với tôi".

Ngoài ra, chị C.K. cho biết gia đình chị hiện cũng đang làm đơn tố giác việc con trai họ là cháu H.N.K.T (SN 2013) bị đánh đập, bạo hành gây sẹo và thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông L.M.Q chữa bệnh chậm phát triển. Chiếc xe mà ông L.M.Q và một phụ nữ chở cháu K và tro cốt của cháu Q. ra Huế để bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau nhiều lần được ông L.M.Q (tự giới thiệu là nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, tự kỉ tại tỉnh Lâm Đồng) thuyết phục, anh N.H.N quyết định đưa con trai là N.LM.Q (SN 2019) vào giao cho ông này chữa trị. Sau khi chuyển cho ông L.M.Q số tiền đặt cọc 600 triệu đồng theo đề nghị của ông (thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng), ngày 3/3/2022, gia đình anh N.H.N đã đưa con trai vào Lâm Đồng để giao cho ông L.M.Q. Tại đây, ông L.M.Q nói với vợ chồng anh N.H.N rằng, với chi phí này thì riêng cháu được một ê kíp điều trị gồm: 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ... Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, trưa ngày 27/3, ông L.M.Q cùng một phụ nữ ra Huế giao cho vợ chồng anh N.H.N một hũ tro cốt nói là của cháu Q. Tại đây, ông L.M.Q cho biết, cháu Q bị mắc COVID-19 và qua đời lúc 3h ngày 25/3/2022. Sau khi cháu Q. qua đời, ông L.M.Q đã không hề báo với gia đình cháu bé mà tự ý sử dụng củi, than để đốt thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe ôtô cá nhân.

Xuất hiện thêm người tố cáo liên quan đến vụ gửi con đi chữa bệnh đau đớn nhận về hũ tro cốt Mới đây, một gia đình ở Thừa Thiên - Huế làm đơn tố cáo việc con họ bị đánh đập, bạo hành sau khi gửi con cho ông L.M.Q chữa bệnh chậm phát triển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-anh-loi-ke-cua-chau-be-9-tuoi-lien-quan-den-vu-gui-con-di-chua-benh-nhan-ve-hu-tro-cot-504757.html