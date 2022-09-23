Gia đình lao động này đã thuê xe tới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhận tro cốt của H. do người quen ở Campuchia đưa qua.

Theo thông tin từ Dân Trí, vào ngày 23/9, gia đình anh N.P.H. (21 tuổi, ngụ phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - nam thanh niên đi làm rồi tử vong ở Campuchia cho biết, tro cốt của anh H. đã được đưa về nhà ở Cà Mau vào rạng sáng nay.

"Thương con vì mẹ phải ra nông nỗi này, chết nơi xứ người, không được gặp mặt. Thương con lắm...", bà N. nghẹn ngào mân mê hũ tro cốt và di ảnh con trai trên bàn thờ.

Ngày rời nhà đi làm, con là một chàng thanh niên khỏe mạnh, nay đón con trở về chỉ vỏn vẹn một hũ tro cốt lạnh lẽo, bà N.T.B.N. (mẹ anh H.) khóc ngất.

Mẹ anh H. nghẹn ngào thắp nén hương cho con trai và người chồng quá cố. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ báo Cà Mau cho biết, H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới liều mình sang Campuchia. Cha H. bệnh nên em đi làm ở TP Hồ Chí Minh kiếm tiền lo chữa trị cho cha khi tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 2001). Có nhiêu tiền là em gửi hết về cho gia đình. Nhưng rồi bệnh tình người cha không qua khỏi, tang gia xong, H. lại lên thành phố đi làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi mẹ và em.

“Giờ nó mất rồi, bạn bè của nó mới cho hay là qua nhắn tin thường xuyên, H cho biết đã sang Campuchia lâu nay rồi, làm việc cực khổ, bị đánh đập, giam cầm, bán đi nhiều nơi…, rồi kêu giấu gia đình để khỏi phải lo lắng”, bà N.T.B.N, mẹ H, thông tin trong nước mắt.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, cậu của H, bảo không cầm được nước mắt khi đến biên giới nhận cháu chỉ là hũ tro cốt đưa về từ bên kia một cách lạnh lẽo. “Hay tin là gia đình thuê xe cấp tốc lên đường liền, đường xa nên đến nơi đã tối, cửa khẩu đóng cửa. Bên ấy người ta không chờ được, chỉ cử 1 người ở lại, cầm hũ cốt đưa qua”, ông Thịnh nói trong buồn bã.

Hũ tro cốt của N.P.H đã được người thân mang về gia đình vào 1 giờ sáng ngày 23/9. Ảnh: Cà Mau Online

Ông Thịnh cho biết, trước đó ngày 15/9 có một thanh niên đến gia đình thông báo H. nhảy lầu tử vong ở Campuchia. Người này nói có người quen làm ở Campuchia và biết được vụ việc nên nhờ báo lại cho gia đình hay, đồng thời cho số điện thoại người ở bên kia.

“Khi gọi vào số điện được cho thì người này cho biết H. nhảy lầu tử vong ngày 13/9. Người này còn dặn gia đình đừng làm lớn chuyện, đừng báo chính quyền, đồng thời hướng dẫn đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sẽ có người đón qua bên đó mang thi thể về, đồng thời hỗ trợ một số tiền lớn. Còn không làm theo thì không được nhận gì cả. Nghe vậy gia đình rất hoang mang, nên đành trình báo cơ quan chức năng”, ông Thịnh cho biết.

Ngay sau đó, gia đình nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh từ chính quyền tỉnh thông tin H. tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở thành phố Bavet (tỉnh Kandal, Campuchia). Sau đó, thi thể H. được chuyển về thủ đô Phnom Penh và đang lưu giữ tại chùa Wat Steung Meanchey.