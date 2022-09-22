Người thân nhận tro cốt nam thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia

Xã hội 22/09/2022 19:42

Phía gia đình đang đi nhận tro cốt chàng trai miền Tây tử vong ở Campuchia sau khi nhận được sự giúp đỡ của các ngành chức năng.

Liên quan vụ việc chàng trai miền Tây tử vong ở Campuchia, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 22/9, ông Nguyễn Đức Thịnh (ngụ phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là cậu của ruột anh N.P.H. (SN 2001, tử vong tại Campuchia) cho biết ông đang cùng mẹ và em gái của H. trên đường đến cửa khẩu Long Bình (huyện Ann Phú, tỉnh An Giang) để nhận tro cốt của H.

Ông Thịnh cho hay: "Do hoàn cảnh gia đình H. khó khăn và được sự giúp đỡ của bác sĩ Kỳ, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, gia đình làm giấy ủy quyền cho bác sĩ Kỳ lo các thủ tục thiêu và đưa tro cốt H. về Việt Nam".

Bên cạnh đó, Ông Thịnh cũng chia sẻ thêm: “Gia đình tôi rất cảm ơn các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và đặc biệt là chị Hoàng Anh công tác tại Sở Ngoại vụ TP.HCM đã hỗ trợ, hướng dẫn gia đình rất nhiều trong việc hoàn tất thủ tục đưa tro cốt cháu tôi về quê”.

Người thân nhận tro cốt nam thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia - Ảnh 1
Gia đình anh H. lập bàn thờ sau khi hay tin con em tử vong ở Campuchia - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 18/9, ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND TP Cà Mau xác nhận có trường hợp công dân địa phương tử vong ở Campuchia, nạn nhân là anh N.P.H (ngụ TP Cà Mau).

Người thân nhận tro cốt nam thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia - Ảnh 2
Hiện trường nơi anh H. tử vong tại Campuchia - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngoài ra, người nhà cho hay, vào ngày 15/9, có một thanh niên đến thông báo anh H. nhảy lầu tử vong ở Campuchia. Người này cho biết có người quen làm ở Campuchia và người đó nhờ báo cho gia đình H. biết. 

Đến khoảng 1h sáng ngày 23/9, tro cốt của H. sẽ được đưa về gia đình ở TP Cà Mau.

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