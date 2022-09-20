Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin, công dân N.P.H. tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở thành phố Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia. Thi thể của H. hiện đã được chuyển về thủ đô Phnom Penh và đang lưu giữ tại chùa Wat Steung Meanchey.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 20/9, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đang phối hợp với địa phương xác minh, hỗ trợ gia đình nam thanh niên ở tỉnh này đi làm rồi tử vong tại Campuchia. Cụ thể, nạn nhân là anh N.P.H. (21 tuổi, ngụ tại phường 4, TP Cà Mau).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, sau khi nhận được thông tin, phường đã phối hợp hỗ trợ gia đình. Trong đó, phường thực hiện các thủ tục cần thiết để gia đình liên hệ cơ quan ngoại vụ làm rõ vụ việc. Ông Khánh thông tin, nạn nhân mồ côi cha, gia cảnh cũng khó khăn, mẹ, cậu không có giấy tờ xuất cảnh. Do đó, cơ quan chức năng đang bổ sung những giấy tờ cần thiết cho người quen đại diện đi Phnom Penh nhận thi thể H. về.

Bà N.T.B.N. (mẹ ruột của H.) nghẹn ngào: "Nghe thông tin con mất, tôi đứng ngồi không yên. Gia đình khổ quá, thương mẹ và em nên con trai mới giấu gia đình sang Campuchia làm việc, ai ngờ lại xảy ra chuyện đau đớn như vậy".

Theo gia đình H., anh đi sang Campuchia làm việc từ 15/4 nhưng không cho gia đình biết. Đến ngày 15/9, có một người đến gia đình thông báo là anh H. ngã lầu tử vong ở Campuchia vào ngày 13/9 và cho gia đình số điện thoại người ở Campuchia có quen biết anh H. Khi gia đình gọi liên lạc thì người nghe điện thoại dặn gia đình đừng làm lớn chuyện. Thấy sự việc có nghi vấn, gia đình anh H. quyết định trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Gia đình anh H. lập bàn thờ sau khi hay tin con em tử vong ở Campuchia - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ông N.Đ.T (cậu của H.) cho biết thêm, từ ngày hay tin con mình tử vong, chị gái ông suy sụp lắm, nhưng ráng đi làm kiếm tiền lo cho chuyện hậu cho con. Cậu, dì của H. luôn khen cháu mình là đứa con ngoan, thương mẹ, thương em hết mực.

"Khi còn ở nhà, làm thuê được bao nhiêu tiền H. đưa hết cho mẹ, chỉ xin 10.000 - 20.000 đồng uống cà phê. Quần áo có mấy bộ thôi. Đi làm thuê từ sáng tới chiều về tối thì đi đàn thuê ở quán cà phê kiếm thêm tiền. Còn với đứa em gái, khi đi học làm nail, H. dặn người dạy là chị họ từ từ dạy, đừng la quá tội nghiệp em. Chưa bao giờ H. đòi mẹ mua cái gì cho riêng mình và sống không làm buồn lòng ai. Mấy ngày qua, bạn bè cháu đến hỏi thăm, đứa nào cũng khóc", ông Thịnh chia sẻ.

Hiện tại, vụ việc thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia đang được cơ quan chức năng địa phương này phối hợp các cơ quan liên quan để hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê trong thời gian sớm nhất.