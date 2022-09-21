Xót xa lời kể của thai phụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh Đ.N.T. (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết đã sang làm việc tại Campuchia được khoảng 6 tháng, với mức lương mỗi tháng dao động từ 15 - 17 triệu đồng. Tuy nhiên, không tháng nào T. được nhận đủ tiền bởi nhiều khoản phạt từ phía công ty.

"Vợ chồng em làm chung một công ty ma, không có tên. Tụi em làm bên trong tòa nhà 33 tầng khu casino Bavet - Mộc Bài. Công việc được giao hằng ngày là lên mạng lừa người khác, biết làm vậy là sai nhưng tụi em không có cách nào khác, vì muốn nghỉ phải bỏ ra 2.000 USD trả tiền môi giới. Chiều ngày 17/9, thấy mọi người chung công ty bàn bạc bỏ chạy nên hai vợ chồng em thấy vậy chạy theo luôn mà không mang theo bất kỳ hành lý gì. Nhưng chạy được hơn 200m thì vợ em đau bụng không chạy nổi nữa. Lúc đó có một chị bán nước giải khát người Việt kêu hai vợ chồng chạy vào bên trong quán để trốn nhưng không kịp", anh T. nhớ lại.