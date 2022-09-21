Xót xa lời kể của thai phụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Liên quan đến vụ các lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Bavet (Svay Rieng, Campuchia), trong đó có một phụ nữ mang thai 7 tháng cùng chồng đã không may bị bắt lại do kiệt sức.
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Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh Đ.N.T. (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết đã sang làm việc tại Campuchia được khoảng 6 tháng, với mức lương mỗi tháng dao động từ 15 - 17 triệu đồng. Tuy nhiên, không tháng nào T. được nhận đủ tiền bởi nhiều khoản phạt từ phía công ty.
"Vợ chồng em làm chung một công ty ma, không có tên. Tụi em làm bên trong tòa nhà 33 tầng khu casino Bavet - Mộc Bài. Công việc được giao hằng ngày là lên mạng lừa người khác, biết làm vậy là sai nhưng tụi em không có cách nào khác, vì muốn nghỉ phải bỏ ra 2.000 USD trả tiền môi giới. Chiều ngày 17/9, thấy mọi người chung công ty bàn bạc bỏ chạy nên hai vợ chồng em thấy vậy chạy theo luôn mà không mang theo bất kỳ hành lý gì. Nhưng chạy được hơn 200m thì vợ em đau bụng không chạy nổi nữa. Lúc đó có một chị bán nước giải khát người Việt kêu hai vợ chồng chạy vào bên trong quán để trốn nhưng không kịp", anh T. nhớ lại.
Chị N.T.N. (19 tuổi, vợ T.) chia sẻ: "Lúc đó hai vợ chồng không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong nhân lúc hỗn loạn có thể chạy thoát thân về nước. Nhưng em mang thai 7 tháng rồi, chạy được một đoạn đã đau đến té xỉu. Lúc đó, nhóm bảo vệ khu hai con voi đã đuổi theo kịp, họ giơ cây gậy cao su định đánh vợ chồng em nhưng nhờ chồng em la lớn, chỉ vào bụng bầu thì họ mới không đánh".
Cũng theo N., sau khi được bảo vệ khu "hai con voi" đưa trở lại công ty, chị được đưa đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán động thai và chỉ định uống thuốc, dưỡng thai. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhờ sự can thiệp của Cảnh sát Campuchia, hai vợ chồng N. mới được đưa ra khỏi công ty.
Theo thông tin từ Zing, vào ngày 21/9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia. Trong số 92 được tiếp nhận, có 71 người chạy thoát khỏi casino Lucky 88 ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) ngày 17/9 vừa qua và 21 người dân không có giấy tờ tuỳ thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả.
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh sau khi hoàn tất các thủ nhận bàn giao từ chính quyền Campuchia sẽ đưa người dân vào Trạm biên phòng Mộc Bài để tiếp tục công tác xác minh, làm rõ.