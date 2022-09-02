Sau gần 3 tháng bị lừa bán sang Campuchia, bé gái lớp 7 ở TP.HCM đã được gia đình chuộc về

Nhận được thông báo chuẩn bị 130 triệu đồng để chuộc con gái, gia đình bé D. đã bán đất, chạy vạy khắp nơi để đưa nữ sinh lớp 7 về Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, sáng ngày 24/8, vợ chồng chị Phạm Thị Hương (36 tuổi, mẹ bé T.T.D. ngụ quận Bình Tân) đã đến ngân hàng chuyển cho quản lý công ty nơi con gái làm việc ở Campuchia 130 triệu đồng (tài khoản nhận tiền là tài khoản mang tên người Việt Nam). Vì quá mong nhớ con, họ chấp nhận rủi ro, trong trường hợp bên kia nhận tiền nhưng không thả người. Theo lời kể, trước đó, chị Hương gặp người tên Thành An ở Q.11 (TP.HCM). Người này đã kết nối với người tên K. ở Campuchia nhờ liên hệ, hỏi chuộc bé D và anh An thông tin là phía quản lý nơi bé D làm việc yêu cầu phải trả 5.500 USD thì bé sẽ được trở về an toàn.

Để con được về với gia đình, chị Phạm Thị Hương (36 tuổi, mẹ bé D.) cho biết 2 vợ chồng chị đã tốn hơn 5.500 USD (hơn 130 triệu đồng) để chuộc con. Vốn gia cảnh khó khăn, gia đình phải vay mượn khắp nơi, cầm cố ruột đất ở quê thì mới có đủ tiền. Chiều cùng ngày (24/8), tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), chị Hương và chồng đã được ôm chầm lấy con gái sau 3 tháng xa cách. Họ khóc nức nở vì cuối cùng con gái cũng trở về nhà. Khi đó, D. cho biết bản thân vô cùng ân hận vì phải khiến cha mẹ phải lo lắng suốt thời gian qua.

Để đưa con gái từ Campuchia trở về, gia đình bé D. đã bán đất, chạy vạy khắp nơi để có số tiền 130 triệu đồng. Ảnh: Thanh Niên Trước đó, thông tin từ Bảo vệ pháp luật cho biết, vào khoảng 14h45 ngày 30/5, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nhận được trình báo của chị Phạm Thị Hương (SN 1986, quê tỉnh Quảng Nam) về việc con gái mình là Trần Thị D. (13 tuổi, học lớp 7) mất liên lạc. Theo chị Hương, hôm đó, chị nhận điện thoại từ người thân về việc D. ôm balo bắt Grab đi đâu không rõ. Sau đó, gia đình gọi điện thoại cho D. nhưng không liên lạc được. Chị Hương cho biết qua quá trình tìm hiểu, gia đình biết D. đã bị bạn trai 19 tuổi dụ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Sau khi sang Campuchia, D. được bán qua nhiều công ty khác nhau và phải làm việc cực nhọc. “D. bị nhốt trong phòng cùng năm người khác, làm việc từ 8h đến 22h, bị đánh đập, chửi bới trong các điểm cờ bạc, lừa đảo gần biên giới do người Trung Quốc làm chủ”, mẹ bé D. kể lại. Anh Trần Văn Đủ (40 tuổi, ba em D.) cũng cho biết bản thân trút được gánh nặng sau khi con gái trở về, bởi suốt thời gian qua gia đình không làm ăn gì được. Theo dự định, bé D. hiện sẽ tạm dừng việc học trong năm nay để ổn định tinh thần. Còn anh chị thì sẽ cố gắng hết sức để trả hết số nợ đang mang.

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