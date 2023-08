Sau gần 3 tháng bị lừa bán sang Campuchia, bé gái lớp 7 ở TP.HCM đã được gia đình chuộc về

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, sáng ngày 24/8, vợ chồng chị Phạm Thị Hương (36 tuổi, mẹ bé T.T.D. ngụ quận Bình Tân) đã đến ngân hàng chuyển cho quản lý công ty nơi con gái làm việc ở Campuchia 130 triệu đồng (tài khoản nhận tiền là tài khoản mang tên người Việt Nam). Vì quá mong nhớ con, họ chấp nhận rủi ro, trong trường hợp bên kia nhận tiền nhưng không thả người.

Theo lời kể, trước đó, chị Hương gặp người tên Thành An ở Q.11 (TP.HCM). Người này đã kết nối với người tên K. ở Campuchia nhờ liên hệ, hỏi chuộc bé D và anh An thông tin là phía quản lý nơi bé D làm việc yêu cầu phải trả 5.500 USD thì bé sẽ được trở về an toàn.