Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Lâm Đồng: Đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp nhưng không thành

Xã hội 29/09/2022 19:55

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP Huế) gửi đơn tố giác về việc mang con là N.L.M.Q (3 tuổi) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) gửi cho ông Lê Minh Quang (45 tuổi) chăm sóc, chữa bệnh chậm phát triển nhưng chỉ gần 1 tháng sau đã đau đớn nhận lại hũ tro cốt.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai đêm 24/3, thấy cháu N.L.M.Q. bị ho, sốt nhẹ, thở khò khè nên ông đã test nhanh COVID-19, kết quả cháu dương tính với SAR-CoV-2. Đến khoảng 2 giờ ngày 25/3, ông Quang kiểm tra thì thấy cháu N.L.M.Q. rất yếu, có biểu hiện khó thở nên làm hô hấp nhân tạo. Khoảng 2 - 3 phút sau thì cháu Q. ngưng tim, ngưng thở.

Thời điểm đó, hai người này đã không thông báo về cái chết của cháu Q. cho ông N. vì sợ ông bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe do ông đang bị bệnh. Ông Quang và bà Bích cũng dự tính báo với cơ quan chức năng, nhưng rồi lại sợ gặp rắc rối nên ông quyết định tự hỏa thiêu thi thể cháu Q. tại vườn nhà ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Lâm Đồng: Đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp nhưng không thành - Ảnh 1
Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, vì ông Quang bị tàn tật, phải ngồi xe lăn nên bà Bích đã giúp sức để ông này hỏa thiêu thi thể cháu bé.

Sau đó, ông Quang và bà Bích chở tro cốt của cháu Q. về TP Huế giao cho gia đình ông N.H.N. Tại đây, ông Quang đã hỗ trợ tiền để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q; đồng thời đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N.H.N. 5 tỷ đồng để dàn xếp chuyện này nhưng gia đình ông N. không đồng ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 2 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bắt tạm giam vì bà Cao Thị Thu Bích đang mang thai, còn ông Lê Minh Quang bị tàn tật.

Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Lâm Đồng: Đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp nhưng không thành - Ảnh 2
Chiếc xe mà ông L.M.Q và một phụ nữ chở cháu K và tro cốt của cháu Q. ra Huế để bàn giao cho gia đình - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 29/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, còn gọi là Tuyết, quê thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Hiện tại, Công an Lâm Đồng vẫn tiếp tục điều tra làm sáng tỏ nhiều tình tiết khác trong vụ án gây xôn xao dư luận này.

Diễn biến MỚI trong vụ gửi con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Diễn biến MỚI trong vụ gửi con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

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