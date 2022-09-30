Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha trần tình về việc dàn xếp 5 tỉ đồng

Xã hội 30/09/2022 09:43

Ông N.H.N (cha của cháu bé) trong vụ giao con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt thông tin về việc thỏa thuận bồi thường 5 tỉ đồng để rút đơn bãi nại.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 29/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể" và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi; quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện, khi đưa tro cốt cho gia đình ông N.H.N., Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q., đồng thời Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N.H.N. số tiền 5 tỉ đồng và đã nhờ Bích chuyển cho gia đình ông N.H.N. 800 triệu đồng và hẹn từ 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết tiền. Nhưng sau đó Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành thì gia đình ông N.H.N. chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng. 

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha trần tình về việc dàn xếp 5 tỉ đồng - Ảnh 1
Ông Lê Minh Quang tại đám tang của cháu N.L.M.Q - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ báo người Lao Động, vào ngày 30/9, ông N.H.N - cha của cháu N.L.M.Q (3 tuổi, bệnh chậm phát triển) cho biết: "Lúc xảy ra vụ việc gia đình tôi vẫn còn tin ông Lê Minh Quang, tại vì chơi thân với nhau hơn 5 năm, tin tưởng mới giao con mình cho Quang chứ. Cháu Q. mất, gia đình tôi rất đau lòng nhưng kiềm nén cảm xúc để lo tang cho con chứ làm lớn chuyện ra thì ba mẹ tuổi già bị sốc chết theo thì khổ hơn".

 

Ông N. Nói tiếp: "Về phần ông Quang có tham gia lo đám tang cho cháu và thề thốt, đòi tự tử trên mộ con tôi nếu gia đình không tin cháu Q. bị mắc COVID-19 thật. Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình 5 tỉ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết Quang không có tiền. Gia đình tôi đã bỏ hàng tỉ đồng để chữa bệnh cho con, tôi cần con chứ không cần tiền. Quan trọng là Quang nói thật tất cả vụ việc với gian đình tôi, còn gian dối là không được".

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha trần tình về việc dàn xếp 5 tỉ đồng - Ảnh 2
Ông N.H.N cha của cháu N.L.M.Q (3 tuổi, bệnh chậm phát triển) - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cũng theo ông N, cho biết ông thấy ông Quang chân thành và có nhiều con nhỏ nên đã làm đơn xin bãi nại nhưng bên Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo theo quy định là không thể rút đơn. Ngoài ra, ông cho biết khi gia đình lo xong xuôi việc đám tang cho con và vụ việc của gia đình được báo chí đăng tải thì người nhà của Kiệt (cũng là bệnh nhân giống con ông N.) có đơn tố cáo bị ông Quang đánh nên gia đình ông N. nghi ngờ mới vào lại TP Bảo Lộc để tìm hiểu và phát hiện ra cơ sở chữa bệnh là căn nhà cấp 4 Quang thuê chứ không phải là khách sạn đầy đủ tiện nghi, có đội ngũ y bác sĩ như thỏa thuận.

Ông N cho biết thêm: "Lúc này tôi mới biết Quang lừa mình. Nên, tôi tiếp tục làm đơn nhờ Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Việc giao dịch qua lại giữa hai bên với số tiền 500 triệu đồng và 800 triệu đồng đó là thỏa thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan đến việc giao con cho Quang chữa bệnh".

Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Lâm Đồng: Đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp nhưng không thành

Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt ở Lâm Đồng: Đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp nhưng không thành

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

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