Quặn thắt nỗi đau trước những lời tâm sự của người mẹ mất con trong cơn lũ ở Nghệ An: 'Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ'

Xã hội 03/10/2022 10:37

Liên quan tới vụ lũ lụt ở Nghệ An, người mẹ mất đi đứa con vừa chỉ 4 tháng tuổi không khỏi sự đau xót khi nói về vụ việc.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trận mưa lũ diễn ra tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 2/10 đã để lại hậu quả nặng nề khi nhiều nhà cửa bị trôi và khiến 1 người tử vong. 

Nạn nhân là cháu Mùa Ngọc Châu (4 tháng tuổi, ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ).

Sau khi lo hậu sự cho con, chị Và Y Dở (mẹ của Ngọc Châu) lên trang cá nhân đăng hình ảnh mẹ ôm, địu con và viết đôi lời tâm sự không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng: “Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé, mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ, mẹ thương em nhưng không làm được gì. Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế. Mẹ chấp nhận mất mọi thứ chứ không chấp nhận được chuyện mất em. Thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ”.

Quặn thắt nỗi đau trước những lời tâm sự của người mẹ mất con trong cơn lũ ở Nghệ An: 'Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ' - Ảnh 1
Kỳ Sơn bị lũ quét tàn phá nặng nề - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM  

Nhiều người đã động viên, chia sẻ và quyên góp giúp đỡ để người mẹ trẻ dân tộc H' Mông sớm vượt qua nỗi đau mất con cũng như trôi mất nhà cửa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thời gian qua chị Và Y Dở ở nhà nuôi con nhỏ, còn chồng là anh Mùa Xuân Tình (22 tuổi) cùng bố, mẹ đi vào Bình Dương làm thuê. Dù nhận được tin dữ và đã ngay lập tức trở về nhưng anh vẫn chưa thể về nhìn mặt con lần cuối vì tình hình lũ lụt khiến cho tình hình giao thông phức tạp. 

Trước đó Theo thông tin từ báo Người Lao Động trưa 2/10, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén vừa xảy ra trận lũ quét gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. 

Quặn thắt nỗi đau trước những lời tâm sự của người mẹ mất con trong cơn lũ ở Nghệ An: 'Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ' - Ảnh 2
Khu dân cư ở huyện Kỳ Sơn sâu trong nước lũ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, lũ quét còn làm hư hỏng nhiều tuyến đường, cuốn trôi nhiều ôtô, xe máy và tài sản của người dân.

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Đêm kinh hoàng của người dân ở vùng lũ quét Nghệ An

2h sáng, nghe tiếng loa thông báo của khối xóm, người dân choàng tỉnh dậy sẵn sàng sơ tán người và của. Nhưng nước lên nhanh, chảy ào ào người dân chỉ kịp tháo chạy khỏi dòng lũ.

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