Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Xã hội 01/10/2022 19:30

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, anh N. và cháu H. thoát ra thành công nhưng vợ và cháu bé 14 tháng tuổi bị kẹt trong khoang tàu tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 1/10, lãnh đạo UBND xã Bản Sen (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cho hay rạng sáng cùng ngày, tại khu vực biển thôn Nà Sắn, xã Bản Sen đã xảy ra một vụ chìm tàu khiến người mẹ và con trai 14 tháng tuổi kẹt trong khoang tàu thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1/10, chính quyền xã Bản Sen nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực biển thôn Nà Sắn đã xảy ra vụ việc đắm tàu cá của gia đình anh Nguyễn Văn N. (SN 1989, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) cùng vợ là Lê Thị M. (SN 1988) và 2 con nhỏ là Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Tiến L. (14 tháng tuổi).

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, 2 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi mất xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Khi tàu bị đắm, anh N. và cháu H. thoát ra và được người dân cứu lên bờ, còn người vợ và cháu bé 14 tháng tuổi mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn và xã Bản Sen đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ báo VietNamNet đến 7h sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai nạn nhân.Được biết gia đình anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi) đang ngủ trên tàu neo đậu tại khu bè nuôi trồng hải sản của gia đình ở khu vực trên. Trời mưa lớn,  nước tràn vào tàu gây đắm nên gia đình trở tay không kịp. 

Gia đình anh Nam trú tại thị trấn Cái Rồng và ra khu vực đầu cảng thôn Nà Sắn, xã Bản Sen làm nghề nuôi trồng hải sản. 

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