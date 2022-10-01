Khi cùng nhóm bạn đến tắm suối tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), 1 học sinh lớp 12 bị đuối nước tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều 1/10, UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết vào sáng cùng ngày, có 9 em học sinh lớp 12 ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đến tắm tại suối Cầu Ba Cửa gần ga Hải Vân Bắc, thị trấn Lăng Cô.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai từ nhóm học sinh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến khoảng 9 giờ 30 phút học sinh Phạm Quang V. (SN 2005; ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) trong lúc đang tắm không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhóm học sinh đi theo nhanh chóng tri hô nên những người gần đó lập tức tới ứng cứu nhưng không kịp. Sau khi cơ quan chức năng làm việc, thi thể của em V. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Cô, đây là khu vực tắm suối tự phát, cả nhóm học sinh tới đây tắm nhưng không có ai biết bơi.

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