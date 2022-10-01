Liên quan tới vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tiến hành lấy mẫu ADN và tiến hành lễ chôn cất cho các nạn nhân xấu số.

Theo thông tin từ báo Giao Thông chiều ngày 1/10, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm và xác định nguyên nhân tử vong của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc. Cùng với đó là giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau.

Sau khi hoàn tất các bước này, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đã cho tiến hành an táng. Số thi thể này được tổ chức nghi lễ chôn cất tại Nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc.

Tổ chức lễ chôn cất cho 7 nạn nhân tại nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do 7 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng, nên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang phải xử lý kịp thời nhanh chóng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng pháp luật Việt Nam.

Hiện Công an TP Phú Quốc vẫn thông báo tìm người có thân nhân bị mất tích thì trình báo với Công an TP Phú Quốc để xác định danh tính nạn nhân.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 29/9, người dân và lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 7 thi thể đang trong quá trình phân hủy dạt vào bãi biển Phú Quốc (6 thi thể trôi dạt vào Bãi Trường thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ và 1 thi thể trôi dạt vào khu vực 7, phường Dương Đông).

Xe chở 7 thi thể của nạn nhân đi tới nghĩa trang - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong quá trình trục vớt thi thể trên, lực lượng chức năng cũng phát hiện có căn cước công dân Trung Quốc.

Những thi thể này nghi là nạn nhân trong vụ chìm tàu trên vùng biển Campuchia, giáp với Việt Nam, ngày 22/9. Trong vụ chìm tàu này có chín người Trung Quốc được ngư dân Phú Quốc cứu vớt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-7-thi-the-troi-dat-vao-bo-bien-phu-quoc-to-chuc-nghi-le-chon-cat-danh-cho-cac-nan-nhan-508893.html