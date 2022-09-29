Trên đường lái xe máy về, nam sinh lớp 10 xảy ra va chạm với ôtô tải trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai), tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 16h30 ngày 28/9, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe tải mang biển số 60C-306.81 trên quốc lộ 1, hướng huyện Trảng Bom đi TP Biên Hòa.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi đến nút giao đường Bình Minh - Giang Điền, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), ôtô tải va chạm với xe máy mang biển số 60AK-092.01 do N.T.H. (16 tuổi) cầm lái. Cú va chạm khiến H. tử vong tại chỗ.

Theo nhân chứng, H. là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bom. Trên đường đi học về, H. không may gặp nạn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận khu vực xảy ra tai nạn luôn có mật độ xe lưu thông cao, bên lề đường không trải nhựa bằng phẳng, nhấp nhô rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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