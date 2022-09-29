Bị tố lừa đảo, Anna Bắc Giang chính thức lên tiếng nêu rõ sự thật: 'Mình không lừa đảo'

Tối 28/9, Anna Bắc Giang lần đầu livestream trên mạng xã hội với mục đích đính chính lại một số thông tin bị nhiều người tố trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Zing News, Anna Bắc Giang (SN 1995, quê Bắc Giang) đang được ông P.T.H. (38 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) nhận bảo lãnh sau khi Công an TP Phan Thiết vào cuộc xác minh, làm rõ đơn tố cáo của một số cá nhân cho rằng cô gái này lừa đảo với nhiều cách thức khác nhau.

Không giải thích rõ về cú lừa 17 tỷ đồng , Anna Bắc Giang tập trung phản pháo chị N. đã “moi móc" những thông tin cá nhân, thậm chí là hack tài khoản mạng xã hội của cô.

Mở đầu, cô gái này khẳng định: “Mình không lừa đảo gia đình chị N. lấy số tiền 17 tỷ đồng như những gì chị ấy tố mình trong suốt thời gian vừa qua”.

Anna Bắc Giang khẳng định cô chưa hề bị công an bắt mà chỉ “được” mời làm việc, xác minh về những lùm xùm trong suốt thời gian qua trên mạng xã hội. Cả hai bên đều rất tôn trọng, hợp tác.

Về chuyện tình cảm, đời sống cá nhân và chuyện với chồng cũ, Anna Bắc Giang nói “đó là quá khứ, mọi người đừng đào bới lên nữa… Là một đám cưới xa hoa lộng lẫy đi chăng nữa thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến mọi người hay với chị N, vì khi đám cưới đó tổ chức ra, mình có thông qua chồng của mình, gia đình chồng… và được sự đồng ý. Nếu mình có thuê xe thì cũng không sao cả, ai mà chẳng thuê xe, ai mà chẳng muốn mình có một đám cưới xa hoa lộng lẫy”.

Anna Bắc Giang khẳng định không mang đám cưới đó ra để lừa đảo vợ chồng chị N. “Còn chuyện mà cưới nhau, xong rồi chia tay nhau, không đến được với nhau thì đó cũng là chuyện bình thường”.

Cô nàng khẳng định bản thân không lừa đảo - Ảnh: Báo VietNamNet

Về chuyện thuê người trong đám cưới xa hoa, thuê bố giả, Anna Bắc Giang cho rằng: “Thật ra khi đó, mình có gọi người ta là bố thì người ta cũng là bố nuôi của mình thôi. Chuyện đó rất bình thường. Người ta thương mình bởi vì hoàn cảnh của mình thì người ta giúp mình và sau đó anh T. (người chồng trong đám cưới xa hoa và là em họ bên chồng chị N) biết chuyện và anh ấy đã bỏ qua cho mình. Tuy nhiên, tụi mình vẫn quyết định chia tay nhau. Chuyện mình lấy ai, cưới ai… là chuyện cá nhân của mình”.

Anna Bắc Giang còn “nhắc nhẹ” về cá nhân chị N. cũng như cơ sở thẩm mỹ của chị này.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, nói về mối quan hệ với anh K, người đầu tiên lên tiếng tố Anna Bắc Giang có thời gian sống tại nhà anh rồi ra đi, khiến anh “thiệt hại” gần 90 triệu đồng; cô gái lập luận: “Ai là người lừa đảo? Ai là người có mục đích? Ai lợi dụng ai?” và hứa hẹn sẽ nói sau.

Tuy nhiên, livestream lên tiếng của Anna Bắc Giang gặp phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng vì cho rằng bao biện chung chung, không có gì rõ ràng.

Theo tìm hiểu, số đơn tố cáo Anna Bắc Giang gửi đến Công an TP.Phan Thiết ngày càng nhiều. Số người nhận là nạn nhân bị cô gái này lừa tiền ở nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nam chí Bắc.

Từ khi xảy ra ồn ào trên mạng xã hội đến nay, Công an TP.Phan Thiết đã hai lần mời làm việc với Anna Bắc Giang.