Đau xót những giọt nước mắt của người dân Quảng Nam khi nhìn ngôi nhà tan hoang sau bão

Theo thông tin từ Zing News, trong dòng người tìm chỗ trú bão chiều qua, bà Minh Dung cùng con gái út tới người thân ở trung tâm TP Tam Kỳ để trú ẩn. Trước khi đi, người phụ nữ này cùng gia đình đã cho nước vào bao nylon cột chặt lên mái nhà, dùng dây thép buộc lại những chỗ dễ bay, đóng kín cửa để gió không luồn qua khe hở.

Suốt đêm, người phụ nữ 72 tuổi bồn chồn không ngủ được khi nghe từng đợt gió rít. Vừa sáng sớm, bà đã vội chạy về nhà. Đi được một đoạn thì lối rẽ vào nhà bà Dung bị bít lại vì cây cối bị bão quật ngã rạp xuống đường. Sốt ruột, bà băng qua con đường khác để cố về được nhà.

Không yên tâm về tài sản bỏ lại, nhưng nghĩ "còn người, còn của", bà Dung đành tìm chỗ trú ẩn khi lòng vẫn nơm nớp lo sức tàn phá của thiên tai.

"Từ xa, tôi đã thấy nhà trống hoác. Lúc đó tay chân bủn rủn, lo lắng không yên", bà Dung kể và cho biết về đến nơi thì nhìn thấy căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều mảng tường lớn ngã đè lên đồ đạc.

"Tất cả như đống đổ nát. Ngôi nhà là tất cả tài sản tôi tích cóp xây 10 năm trước. Bây giờ thì không còn gì nữa", bà Dung nghẹn ngào.

Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, quá quen với cảnh bão lũ, nhưng chưa bao giờ người phụ nữ này chứng kiến cơn bão có sức gió mạnh như Noru.

Trong cơn mưa trưa 28/9, mẹ con bà Dung ăn mì tôm lót dạ. Dưới đống ngổn ngang, bà chưa biết sẽ dọn lại từng thứ như thế nào. Chỉ chờ mưa ngớt, mới có thể nhờ người dọn dẹp tường gạch đổ nát, lượm tôn bay qua những nhà xung quanh. Những vật dụng nào còn có thể sử dụng, bà Dung sẽ sửa chữa lại để dùng.



Gương mặt thất thần của người dân sau cơn bão - Ảnh: Báo Tiền Phong

"Tôi điện thoại hỏi thăm, nghe mẹ khóc nghẹn mà xót xa quá. Con cái ra riêng, chỉ có mẹ và đứa em út sống ở nhà. Nhà đã mất trắng, nhưng chúng tôi không đủ kinh phí để xây mới", chị Hiền, con gái bà Dung xót xa.

Ở huyện miền núi khác của tỉnh Quảng Nam, căn nhà của ông Thái Viết Cảnh (70 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) cũng bị tốc mái hoàn toàn. Trong xóm, cây ăn trái lâu năm của những nhà khác bị ngã rạp. Điện mất từ rạng sáng đến nay vẫn chưa có lại.

"Nhà tốc mái nên đồ đạc ướt hết. Nhưng rất may người vẫn an toàn", ông Cảnh cho biết.

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, nhiều tài sản của người dân ở Quảng Nam cũng bị bão cuốn đi.

Đàn gà hơn 200 con của anh Phan Văn Phước (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị chết sau cơn bão.

“Ai khóc nỗi đau này” là câu nói anh chia sẻ lên trang cá nhân khi nhìn thấy đàn gà với công sức nuôi nấng bao lâu đã không còn. Dưới bài đăng, rất nhiều người chia sẻ với mất mát của gia đình anh Phước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi) cũng bị gió bão cuốn toàn bộ mái tôn. Ngồi giữa trời, bà Liên mếu máo nói rằng năm ngoái bão cuốn đi, gom góp mãi mới dựng lại được thì nay bão số 4 lại cuốn phăng nỗ lực của mấy mẹ con bà. Trước bão, hai mẹ con cũng chạy đi mua dây buộc, xúc cát chằng chống phần mái nhưng khi về thì thấy mọi thứ ngổn ngang.