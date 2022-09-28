Hà Nội: Thương tâm bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên phố, bên trong túi có kèm mảnh giấy với nội dung khiến nhiều người không khỏi xót xa

Xã hội 28/09/2022 16:42

Mới đây tại Hà Nội, người dân đã phát hiện cháu bé 2 tuổi đứng một mình lúc rạng sáng tại khu vực ngõ 307 phố Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) kèm vật dụng cá nhân và mảnh giấy ghi "Đức An 16/11/2020".

Theo thông tin từ báo VTC News chiều 28/9, lãnh đạo UBND phường Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương vừa tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi tại đầu ngõ 307 Giảng Võ.

Hà Nội: Thương tâm bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên phố, bên trong túi có kèm mảnh giấy với nội dung khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi trên phố lúc rạng sáng ở Hà Nội - Ảnh: Zing News

Khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân đi thể dục phát hiện bé trai đang đứng ở đầu ngõ. “Bố tôi kể lúc đó trời còn tối và lất phất mưa. Ông thấy con đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có một bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, một mảnh giấy ghi 'Đức An 16/11/2020' và bình sữa còn ấm”, anh Dương Sơn Lâm chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động.

Hà Nội: Thương tâm bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên phố, bên trong túi có kèm mảnh giấy với nội dung khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh 2
Chiếc túi cùng vật dụng được tìm thấy bên cạnh bé trai - Ảnh: Báo VTV News

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm, lãnh đạo UBND phường Cát Linh xác nhận sự việc và cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận cháu bé. Vị này cũng thông tin trong buổi sáng cùng ngày, đã có người dân đến phường xin nhận nuôi bé trai nhưng chính quyền chưa chấp thuận bởi phải làm theo quy định của pháp luật.

"Trước mắt, cháu bé được đưa về trung tâm chăm sóc trẻ em trên địa bàn", vị này nói thêm.

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