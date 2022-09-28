Bi kịch rợn người, mẹ bị trầm cảm nhẫn tâm sát hại 2 con ruột rồi treo cổ tự tử

Xã hội 28/09/2022 13:10

Sau khi dùng khăn vải bịt đường thở của hai con khiến một bé tử vong, Quyên quyết định treo cổ tự tử nhưng bất thành vì có người thân kịp thời cứu giúp.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM ngày 28/9 Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Trương Thị Tố Quyên (sinh năm 2000, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu T.H.Đ.A (sinh năm 2019) là con ruột của Quyên.

Theo thông tin từ báo VOV khoảng 8h ngày 27/9, ông Khổng Văn Hiếu (sinh năm 1981, ngụ ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) đang ở nhà thì bà Lưu Thị Trang (sinh 1982, ngụ cùng ấp) đến nhờ giúp đỡ vì con của bà là Quyên (sinh năm 2000) đang bị bệnh nằm tại nhà.

Bi kịch rợn người, mẹ bị trầm cảm nhẫn tâm sát hại 2 con ruột rồi treo cổ tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VOV

Khi anh Hiếu đến nhà bà Trang thì bất ngờ phát hiện 2 con của Quyên là Đ.A.(SN 2019) và Đ.M (SN 1921) đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ trong tình trạng tím tái; Quyên trong tình trạng đang treo cổ trong nhà tắm. 

Ông Khổng Văn Hiếu khẩn trương cứu chị Quyên, còn bà Trang vào sơ cấp cứu 2 bé nằm trong phòng ngủ và cùng người dân địa phương đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri cứu chữa, nhưng bé Đ.A đã tắt thở, bé Đ.M được cứu sống.

Quyên tỉnh lại cho biết đã thực hiện hành vi nhằm giết chết 2 con mình khi dùng khăn vải bịt kín miệng và mũi của 2 con ruột. Thời gian gần đây, người phụ nữ này bị bệnh trầm cảm, người chồng đi đánh bắt hải sản thuê ngoài biển, thường xuyên vắng nhà.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng huyện Ba Tri và tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

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