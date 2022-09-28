TT-Huế: Siêu bão Noru gây thiệt hại lớn nhà dân bị bóc mái, cây đè một người tử vong

Xã hội 28/09/2022 12:10

Siêu bão Noru đổ bộ, tỉnh TT-Huế bước đầu ghi nhận một trường hợp người dân tử vong do bị cây gãy đè lên người.

Theo thông tin từ báo VietNamNet sáng 28/9/2022, ông Phan Thanh Hùng – Chánh VP Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết thông tin trên.

TT-Huế: Siêu bão Noru gây thiệt hại lớn nhà dân bị bóc mái, cây đè một người tử vong - Ảnh 1
Nhà cửa tang hoang tại Huế - Ảnh: Báo VietNamNet

Cụ thể, nạn nhân tử vong được xác định quê tại xã Phú Hồ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế).  Theo ông Hùng, đến sáng 28/9, tại tỉnh TT-Huế vẫn còn ghi nhận có gió cấp 7, cấp 8 kèm mưa do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh này vẫn chưa có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra. 

Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận nhiều nhà dân ở xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang), phường Hương An (thị xã Hương Trà) và một số địa phương khác bị sập tường, tốc mái, cây xanh ở nhiều tuyến đường bị gãy đổ.

TT-Huế: Siêu bão Noru gây thiệt hại lớn nhà dân bị bóc mái, cây đè một người tử vong - Ảnh 2
Siêu bão Noru gây thiệt hại khá lớn cho Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên, báo cáo với Phó thủ tướng Lê Văn Thành (Trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 Noru), ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết báo cáo ban đầu, tại H.Phú Vang có 1 nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, 1 người bị thương nhẹ ở chân. Các địa phương khác đang thống kê, nhưng chưa có số liệu về người chết. Tổng đài của tỉnh đã tiếp nhận 3 trường hợp để chuyển viện gấp, đưa đi viện an toàn.

Hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão Noru gây ra tại Đà Nẵng

Hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão Noru gây ra tại Đà Nẵng

Với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, bão Noru quét qua TP Đà Nẵng khiến hàng loạt cây xanh có kích thước lớn đổ rạp trên khắp nhiều đường phố.

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