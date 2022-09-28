Hoang tưởng chuyện yêu đương, nam thanh niên vác dao chém mẹ già của tình địch trọng thương

Xã hội 28/09/2022 09:42

Nghi ngờ một thanh niên cùng xóm tán tỉnh người mình yêu, Ngô Trọng Quân ở Thanh Hóa đã vác dao đi tìm người này hỏi chuyện nhưng không thấy nên đã chém mẹ anh này và một người khác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động tối ngày 27/9, tin từ UBND xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông vác dao truy sát, chém người cùng xóm bị thương nặng.

Trước đó, Ngô Trọng Quân (SN 1995; ngụ thôn Đô Thịnh, xã An Nông) đã cầm dao đến nhà bà H.T.M. (SN 1970; ngụ cùng thôn) để tìm anh L.C.H. (SN 1995, là con trai bà M.) để "tính sổ" do nghi ngờ anh H. tán tỉnh một người con gái mà Quân đem lòng yêu.

Hoang tưởng chuyện yêu đương, nam thanh niên vác dao chém mẹ già của tình địch trọng thương - Ảnh 1
Cho rằng thanh niên cùng xóm tán tỉnh người yêu của mình, thanh niên đã vác dao đến nhà chém mẹ của tình địch trọng thương - Ảnh minh họa:Báo Đại Đoàn Kết 

Do anh H. không có nhà, thấy bà M. mẹ anh H., Quân liền cầm dao chém bà này một nhát vào bắp tay trái dẫn tới bị thương rồi bỏ đi.

Trên đường đi, Quân gặp ông Đ.X.Th. (SN 1965; ngụ cùng thôn) và tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào người ông Th.. Hậu quả, ông Th. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Vệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân vụ án được xác định là do Quân nghi anh H. tán tỉnh người yêu của mình và cho rằng ông Th chửi bới bố mẹ Quân.

Khi bị tạm giữ, Quân có dấu hiệu tâm thần hoang tưởng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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