TP.HCM: Hai cô gái văng xa nhiều mét sau va chạm với xe ben, đoạn clip không khỏi khiến dân tình cảm thấy rợn người

Đang chạy trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh (TP.HCM), xe ben đánh lái sang làn ngược lại nên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 cô gái bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.
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Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 22h10 ngày 27/9, tài xế Nguyễn Trang Tuấn Kiệt (37 tuổi, quê Bình Thuận) lái xe ben mang biển số 61C-10490 chạy trên đường Phan Văn Trị, hướng Phạm Văn Đồng về Nơ Trang Long.
Khi đến trước số 274B Phan Văn Trị, phường 11 (quận Bình Thạnh), xe ben bất ngờ lao sang làn đường ngược lại rồi va chạm với xe máy mang biển số 67K1-97570 do hai cô gái chở nhau.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động vụ tai nạn khiến xe máy trượt đi nhiều mét, văng nhiều mảnh, hai phụ nữ điều khiển xe bị thương nặng; đầu xe tải cũng hư hỏng. Ngay sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi) và Ngô Thanh Phụng (26 tuổi, cùng quê Hậu Giang).
Người dân chứng kiến cho hay thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đang di chuyển sang làn đường ngược lại để tránh nhóm người đang chờ đèn đỏ tại giao lộ Trần Quý Cáp - Phan Văn Trị thì bất ngờ va chạm với xe máy.
Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường 11 xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn ứ.