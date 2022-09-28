Mới đây Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện đang phối hợp cùng nhà trường tổ chức lấy lời khai, trích xuất camera truy xét nhóm người xông vào Trường THPT Long Trường (P.Long Trường, TP Thủ Đức) đánh 2 học sinh bị thương.

Theo thông tin từ báo VietNamNet mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một nữ sinh ở TP.HCM bị bạn xông vào lớp đánh. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (27/9), tại Trường THPT Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Nhóm đối tượng hung hăng đánh 2 nữ sinh không thương tiếc - Ảnh: Báo VietNamNet Theo xác nhận của trường này, ngày hôm qua, trường tan học vào lúc 16h05. Tuy nhiên do mưa lớn, đến khoảng 16h30 bảo vệ đã mở cổng để phụ huynh có thể vào trong sân trường đón con.

Tại lớp 12A5 có hai nữ sinh đã có mâu thuẫn từ trước. Lợi dụng trời mưa, một trong hai nữ sinh đã gọi những người bên ngoài vào lớp đánh bạn. Theo những hình ảnh được ghi lại trong clip, nhóm người xông vào lớp đánh nữ sinh mặc áo màu đen (ngoài ra còn một nữ sinh mặc áo vàng) có cả nam lẫn nữ, số lượng khoảng 7-8 người. Nhóm người này liên tục đấm, đá, đạp vào đầu, vào người nữ sinh ở ngay trong lớp mặc dù xung quanh có nhiều tiếng hét của nhiều học sinh khác.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại các đối tượng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động Một nữ sinh khác vào can ngăn cũng bị đánh. Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm trong đoạn camera ghi lại, mặc cho 2 nữ sinh khóc van xin, nhóm người vẫn túm tóc, kéo lê 2 nạn nhân, liên tục đấm đá vào đầu 2 nữ sinh này. Các học sinh khác chứng kiến vụ việc hoảng loạn tháo chạy đi báo tin thì bị nhóm người này chặn cửa ra vào. Chỉ đến khi thấy bảo vệ đến thì nhóm người này rời đi. Hai nữ sinh bị đánh thương tích được nhà trường chở đến bệnh viện điều trị, hiện sức khoẻ đã ổn định. Theo đó, hiện tại, phía lãnh đạo trường THPT Long Trường đang phối hợp lực lượng chức năng và gia đình các bên liên quan làm rõ nguyên nhân, truy xét nhóm người xông vào trường hành hung 2 nữ sinh của trường.

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