Bão Noru khiến 57 người bị thương, trong đó có 41 người Quảng Nam, 8 người Quảng Trị và 8 người ở Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin từ Zing News chiều tối 28/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về thiệt hại ban đầu do bão số 4 (Noru) gây ra tại tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Tính đến 17h, mưa bão khiến 57 người bị thương, trong đó 41 người ở Quảng Nam, 8 người ở Quảng Trị và 8 người ở Thừa Thiên - Huế.

Nóc nhà người dân bị cơn bão cuốn bay đi chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Zing News Về tài sản, gió bão làm 76 ngôi nhà bị sập, hơn 2.600 nhà bị hư hại, tốc mái. Trong đó, Quảng Nam là địa phương ghi nhận nhiều thiệt hại nhất khi có 65 ngôi nhà bị sập, 1.150 nhà hư hại. Trong mưa bão có 1 ghe của người dân Quảng Nam và 4 tàu nhỏ ở Đà Nẵng bị hư hại, chìm tại khu neo đậu. Có hơn 720 gia súc, gia cầm của người dân các tỉnh bị chết, cuốn trôi.

Mưa bão cũng làm 37 vị trí sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, một số tuyến đường giao thông địa phương và 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.Về hệ thống điện, có 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời. Dự kiến đóng điện trở lại trong tối nay. Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong bão Noru hình thành từ một áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Philippines ngày 23/9. Thời điểm áp sát đất liền Philippines ngày 25/9, hình thái này mạnh lên cấp siêu bão, tăng 7 cấp chỉ sau hơn một ngày hình thành. Các chuyên gia khí tượng quốc tế đánh giá đây là điều hiếm gặp. Cảnh đổ nát do cơn bão gây ra - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khi quét qua đất liền Philippines với sức gió mạnh nhất 185-205 km/h, Noru đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong năm nay. Bão có quá trình mạnh lên từ cấp 12 lên cấp 14-15, giật cấp 17 khi đi vào vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa chiều 27/9. Rạng sáng 28/9, hình thái này đổ bộ đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 13 (134-149 km/h). Đến trưa cùng ngày, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam Lào. Chuyên gia tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ mưa lớn sau bão gây lũ quét, sạt lở ở các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong ngày 28-29/9. Mưa cũng bắt đầu mở rộng ra khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

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