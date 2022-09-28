Do mâu thuẫn, Páo dùng dao chém trọng thương cháu D., sau đó nghi phạm tiếp tục chém ông K. tử vong.
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Theo thông tin từ Zing News chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết vừa bắt được nghi phạm trong vụ chém 2 ông cháu thương vong.
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/9, do mâu thuẫn, Nông Văn Páo (sinh năm 1988, trú tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) dùng dao chém trọng thương cháu N.V.D. (sinh năm 2008, trú cùng thôn Phiêng Thốc) bị thương.
Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau khi chém cháu D. đối tượng tiếp tục tìm ông ruột của cháu D. và tiếp tục dùng dao chém ông N.P.K (SN 1956, trú cùng thôn Phiêng Thốc - ông ruột của cháu D.) khiến ông K. tử vong tại chỗ.
"Đối tượng bị bắt sau khoảng 10 giờ gây án. Ở địa phương, đối tượng là người hay say rượu", lãnh đạo UBND xã Sinh Long thông tin thêm.
Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.