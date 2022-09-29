Thương tâm nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng và quay clip ở Bình Thuận

Xã hội 29/09/2022 10:10

Vì mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh trường THCS Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận đã đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường và quay clip lại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều ngày 28/9, Phòng GD-ĐT huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận liên quan việc 5 học sinh trường THCS Lương Sơn tổ chức đánh hội đồng, lột đồ nữ sinh cùng trường rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 27/9, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng. Trong clip, nữ sinh này đang mặc đồng phục bị một nhóm người quật xuống nền nhà, túm tóc vừa đánh vừa chửi. Dù nữ sinh này khóc lóc, van xin nhưng nhóm người liên tục giật tóc, đánh vào đầu, đá vào người và lột đồ của nạn nhân.

Thương tâm nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng và quay clip ở Bình Thuận - Ảnh 1
Em T. (áo trắng) bị nhiều nữ sinh cùng trường đánh hội đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo báo cáo, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 26/9, 5 em học sinh gồm 4 nữ và 1 nam đều học trường THCS Lương Sơn, gồm P.H.N.T. (học sinh lớp 9), V.T.K.N., T.T.V., L.H.G.H., N.T.T.Q. (đều là học sinh lớp 7) bàn tính để đánh em T.T.Q.T. (học sinh lớp 7).

Đến chiều cùng ngày, nam sinh T.T.V. và V.T.K.N. chở T. về nhà của V. Tại đây, cả nhóm 5 người đã dùng tay, chân, nón bảo hiểm, nồi cơm điện đánh tới tấp vào mặt, lưng của T.

Sáng 27/9, phụ huynh em T. đã đến trường phản ánh sự việc nhóm học sinh đánh con mình và đề nghị có hình thức xử lý.

Theo thông tin từ báo Lao Động sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và chính quyền địa phương đã có cuộc họp khẩn để xử lý vụ việc. Đồng thời, các đơn vị này đã đến thăm hỏi và hỗ trợ, động viên em T. 

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Thuận cho biết, đã đề nghị Phòng GDĐT huyện phối hợp với Công an huyện Bắc Bình điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc trên. Đồng thời, truy tìm các tài khoản chia sẻ các clip trên, hạn chế việc chia sẻ rộng rãi, ảnh hưởng tâm lý và cuộc sống của các em sau này.

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