Liên quan đến vụ cô giáo mất tích được tìm thấy sau 4 ngày, đại diện cơ quan chức năng khẳng định đến giờ này vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do uống thuốc độc tự tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 29/9 đại tá Phan Sáu - Trưởng Công an TP Quy Nhơn - cho biết đơn vị vẫn chưa có báo cáo về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô V.T.H.P (33 tuổi; quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), giáo viên Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Thi thể của cô giáo được tìm thấy sau 4 ngày - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo đại tá Sáu, nguyên nhân dẫn đến việc chưa thể đưa ra báo cáo là do cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ Trung tâm Pháp y về cái chết của cô giáo P.

Liên quan vụ việc trên, cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định xác nhận cơ quan này vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi về cái chết của cô giáo P. "Muốn có kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô giáo này thì phải chờ kết quả giám định phủ tạng. Trong khi đó, chưa có kết luận về giám định phủ tạng thì không thể nói lên được điều gì. Còn về thông tin cho rằng cô giáo này tử vong do uống thuốc độc thì chưa thể nói như thế được. Ở ngoài hiện trường thấy có chai thuốc độc nhưng nếu khẳng định cô ấy có uống hay không hoặc tử vong do uống thuốc này thì phải xét nghiệm trong ruột, trong gan mới biết. Bởi vậy, khi nào Trung tâm Pháp y có kết luận thì mới rõ được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo P." - vị này giải thích.

Chiếc xe của cô giáo được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ ngày 20/9, sau khi dạy xong tiết 1 ở trường, cô V.T.H.P. lấy xe máy rời trường rồi không quay lại dạy tiết 3, 4 trong buổi sáng cũng như các tiết dạy vào buổi chiều cùng ngày. Gia đình cô sau đó đã thông báo tìm người mất tích. Đến đầu buổi chiều 24/9, người dân phát hiện thi thể cô ở bãi đất thuộc phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn). Gia đình cô P. cho biết chồng cô công tác ở tỉnh Gia Lai, hai vợ chồng có một con trai nhỏ gần 30 tháng tuổi, gởi cho ông bà ngoại chăm sóc ở tỉnh Lâm Đồng. Trước khi mất, cô P. ở nhà tại TP Quy Nhơn một mình.

Thương tâm nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng và quay clip ở Bình Thuận Vì mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh trường THCS Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận đã đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường và quay clip lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-vu-co-giao-mat-tich-cung-thu-tuyet-menh-508105.html