Tránh vũng nước, người mợ đi xe đạp điện chở cháu đi học về bị chao đảo rồi ngã vào đúng lúc xe đầu kéo đi đến khiến bé gái lớp 2 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến chiều 29/9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến một bé gái chết thương tâm. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Vụ tại nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại đường Trịnh Hoài Đức (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên). Nạn nhân là bé gái tên Trần Anh T. (7 tuổi, học lớp 2, quê ở Hậu Giang).

Theo thông tin ban đầu, mợ của bé T điều khiển xe đạp điện chở bé gái trên đường đi học về. Khi lưu thông đến đường Trịnh Hoài Đức thì người mợ phát hiện vũng nước bên đường nên đã đánh lái để tránh. đoạn đường xảy ra vụ tai nạn hiện đang xuống cấp trầm trọng - Ảnh: Báo Người Lao Động Khi đánh lái chiếc xe đạp điện chao đảo rồi ngã xuống đường. Đúng lúc này xe đầu kéo lưu thông cùng chiều đi đến.

Bé T bị ngã vào gầm xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Người mợ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân khu vực này cho biết đoạn đường vừa xảy ra vụ tai nạn bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, lúc mưa xuống nước không thoát được khiến nhiều người thường xuyên bị té ngã khi đi qua đây. Hình ảnh khiến nhiều người khóc nấc khi người thân của bé gái tới thắp hương - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Mặc dù họ đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền nhưng vẫn chưa được nâng cấp, tu sửa.

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