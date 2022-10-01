Cú va chạm với xe tải trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành (Tiền Giang), khiến người phụ nữ bị tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào lúc 13h ngày 1/10, nam tài xế khoảng 50 tuổi lái xe tải mang biển số 54Y-0382 trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM đi miền Tây.

Khi đến đoạn qua ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang), phương tiện này va chạm với xe máy do một phụ nữ cầm lái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đưa xe đặc chủng đến chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Đội CSGT Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan cũng có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Mãi (37 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

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