Vụ lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhiều nhà cửa và bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Xã hội 03/10/2022 08:57

Liên quan đến vụ lũ quét ở Nghệ An, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể của bé trai 4 tháng tuổi bị lũ cuốn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trưa 2/10, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén vừa xảy ra trận lũ quét khiến 15 nhà hư hỏng, 50 nhà bị ngập và 1 cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Ngoài ra, lũ quét còn làm hư hỏng nhiều tuyến đường, cuốn trôi nhiều ôtô, xe máy và tài sản của người dân.

Vụ lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhiều nhà cửa và bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cháu bé - Ảnh 1
Lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo VietNamNet đến sáng ngày 3/10, phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) Vi Thị Quyên cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 bản Hoà Sơn và Sơn Hà (xã Tà Cà) bị chia cắt, công tác tiếp cận rất khó khăn.

“Thi thể cháu bé 4 tháng tuổi M.N.C, con của vợ chồng anh M.X T. (trú bản Sơn Hà) đã được tìm thấy ngay trong sáng ngày 2/10”, bà Quyên thông tin.

Vụ lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhiều nhà cửa và bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cháu bé - Ảnh 2
Khu dân cư ở huyện Kỳ Sơn sâu trong nước lũ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vợ chồng anh T. nên duyên vào năm 2021, cháu C. là con gái đầu lòng của anh chị. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh T. vào Bình Dương tìm kiếm việc làm. 

“Đêm tối nước lũ dâng nhanh khiến mình không kịp trở tay dù đã cố gắng hết sức. Thương con nhưng không làm gì được. Công chúa của mẹ ngủ ngon. Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ. Ở bên kia con có lạnh lắm không... ”, mẹ bé C. quặn lòng tâm sự.
 
Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tham gia công tác hỗ trợ người dân sau lũ lụt vừa qua. 

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, anh N. và cháu H. thoát ra thành công nhưng vợ và cháu bé 14 tháng tuổi bị kẹt trong khoang tàu tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lũ quét Nghệ An bé trai tử vong lũ cuốn tử vong Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?