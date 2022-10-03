Liên quan đến vụ lũ quét ở Nghệ An, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể của bé trai 4 tháng tuổi bị lũ cuốn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trưa 2/10, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén vừa xảy ra trận lũ quét khiến 15 nhà hư hỏng, 50 nhà bị ngập và 1 cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Ngoài ra, lũ quét còn làm hư hỏng nhiều tuyến đường, cuốn trôi nhiều ôtô, xe máy và tài sản của người dân.

Lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo VietNamNet đến sáng ngày 3/10, phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) Vi Thị Quyên cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 bản Hoà Sơn và Sơn Hà (xã Tà Cà) bị chia cắt, công tác tiếp cận rất khó khăn.

“Thi thể cháu bé 4 tháng tuổi M.N.C, con của vợ chồng anh M.X T. (trú bản Sơn Hà) đã được tìm thấy ngay trong sáng ngày 2/10”, bà Quyên thông tin.

Khu dân cư ở huyện Kỳ Sơn sâu trong nước lũ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vợ chồng anh T. nên duyên vào năm 2021, cháu C. là con gái đầu lòng của anh chị. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh T. vào Bình Dương tìm kiếm việc làm.

“Đêm tối nước lũ dâng nhanh khiến mình không kịp trở tay dù đã cố gắng hết sức. Thương con nhưng không làm gì được. Công chúa của mẹ ngủ ngon. Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ. Ở bên kia con có lạnh lắm không... ”, mẹ bé C. quặn lòng tâm sự.



Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tham gia công tác hỗ trợ người dân sau lũ lụt vừa qua.

Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, 2 mẹ con tử vong thương tâm Cả nhà đang ngủ thì tàu bị đắm, anh N. và cháu H. thoát ra thành công nhưng vợ và cháu bé 14 tháng tuổi bị kẹt trong khoang tàu tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-lu-quet-kinh-hoang-cuon-troi-nhieu-nha-cua-va-be-4-thang-tuoi-o-nghe-an-da-tim-thay-thi-the-chau-be-509298.html