Lời khai lạnh lùng của người bố phóng hỏa đốt nhà để giết con trai

Xã hội 04/10/2022 14:52

Liên quan đến vụ bố phong hỏa nhà để giết con trai, lực lượng chức năng cho biết đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc thông qua lời khai của nghi phạm.

Theo thông tin từ Zing news vào ngày 4/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ Hoàng Tuấn Chu để điều tra về hành vi Giết người.

Cụ thể trong quá trình điều tra để tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến hành vi của nghi phạm, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tại cơ quan công an, ông Chu đã khai nhận do bất hòa với con trai, nên đã phóng hỏa nhằm mưu sát anh này.

"Ông Chu và anh Hùng đều đã ly hôn vợ và cùng nhau sống tại căn nhà ở thôn Kim Sơn. Quá trình chung sống, anh Hùng không có công ăn việc làm ổn định, nên ông Chu đã nhiều lần nhắc nhở. Sau đó, 2 người nhiều lần xảy ra cãi vã", vị cán bộ nói.

Lời khai lạnh lùng của người bố phóng hỏa đốt nhà để giết con trai - Ảnh 1
Nghi phạm Hoàng Tuấn Chu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News 

Theo vị cán bộ này, hoàn cảnh 2 bố con Chu không mấy khá giả, bản thân anh Hùng và bố đã bất hòa suốt quá trình chung sống, việc này kéo dài từ lâu dẫn tới việc ông Chu bức xúc.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí vào khuya 30/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 nhà anh Hoàng Văn Hùng (30 tuổi, ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) khiến chủ nhà bị bỏng nặng. Vụ cháy sau khi được khống chế nên gia đình nghĩ là chập điện, không thông báo cơ quan công an đến hiện trường.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn bất thường khi có dấu hiệu vụ cháy bắt nguồn từ xăng. Công an tỉnh Bắc Giang sau đó tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Rạng sáng 2/10, Hoàng Tuấn Chu (bố của anh Hùng) đã đến trụ sở công an đầu thú, thừa nhận hành vi phóng hỏa nhà con trai.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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