Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị chìm ghe trên biển, mới đây sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể người chồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Vinh - phó chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã - cho hay khoảng 7h sáng 5/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Thái Chi. Nạn nhân trôi dạt cách hiện trường khoảng 1km.

"Vợ chồng vừa nuôi hàu, vừa thu mua hàu. Lúc ghe đang trên đường về thì gặp dông lốc nên bị lật. Chồng cứu vợ nhưng rồi hai vợ chồng bị chìm luôn. Hai vợ chồng mất để lại hai con nhỏ, mà gia cảnh của họ thuộc diện khó khăn của địa phương. Lãnh đạo UBND thị trấn và huyện Vạn Ninh đã đi thăm hỏi và trích ngay kinh phí hỗ trợ" - ông Vinh nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết ngay sau khi thu hoạch được khoảng 700kg hàu tại bè ở trên biển, anh Chi lái ghe chở vợ là chị Trịnh Thị Yến Oanh (33 tuổi), cùng bà Nguyễn Thị Phượng Hà (45 tuổi) trở về đất liền.

Khi cách bờ biển thị trấn Vạn Giã khoảng 500m, biển động dữ dội, sóng to, kèm gió lớn khiến ghe bị lật, rồi chìm. Bà Hà may mắn được mọi người phát hiện cứu đưa vào bờ, sức khỏe ổn định. Vợ anh Chi tử vong, thi thể được tìm thấy sau đó. Riêng người chồng sau nhiều giờ bị cuốn trôi, thi thể tìm thấy sáng nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-2-vo-chong-chim-ghe-tren-bien-o-khanh-hoa-da-tim-thay-thi-the-nguoi-chong-510215.html