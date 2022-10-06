Đà Nẵng: Đón con đi học về, mẹ tá hỏa phát hiện con bị bầm tím tay chân

Xã hội 06/10/2022 15:37

Mới đây vào ngày 6/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học ở Đà Nẵng chân tay bầm tím sau khi đi học về, khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin từ Zing News chiều 6/10, đại diện Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà (Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh về việc một học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định học sinh này học ở Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Nhà chức trách chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân học sinh bị bầm tím tay chân.

Đà Nẵng: Đón con đi học về, mẹ tá hỏa phát hiện con bị bầm tím tay chân - Ảnh 1
Bài viết nói về hình ảnh vết thương của một học sinh lớp 1 gây xôn xao dư luận - Ảnh: Báo VietNamNet  

“Phòng giáo dục đang làm việc với trường để có thông tin chính thức. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí”, đại diện Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cho hay.

Theo thông tin từ báo VietNamNet trong trưa cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về. Trong bài viết thông tin trường hợp học sinh trên đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Đón con đi học về, mẹ tá hỏa phát hiện con bị bầm tím tay chân - Ảnh 2
Cận cảnh đôi chân bầm tím em học sinh - Ảnh: Báo VietNamNet  

Theo bài viết trên, tinh thần cháu đang hoảng loạn, sợ đến trường. Nhiều người bày tỏ lo lắng và mong muốn các lực lượng chức năng sớm vào cuộc để làm rõ cháu trai trên bị giáo viên hay bạn học đánh.

“Dù là giáo viên, bạn khác đánh thì cũng cần tìm rõ nguyên nhân, giải quyết tới cùng. Chứ như thế này còn đứa trẻ nào dám đến trường. Con người khác mà mình nhìn xót quá”, một người bình luận.

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