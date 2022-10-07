Trong lúc đang uống rượu với nhau, 2 cha con Y Thô xảy ra mâu thuẫn. Y Thô bị cha ruột (77 tuổi) cầm dao đâm vào người nhưng đã cướp được dao rồi đâm lại một nhát khiến cha ruột tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet/Infonet cho biết chiều nay (7/10), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mlô Y Thô (50 tuổi, ở xã Ea H’Leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 4/10, sau khi nhậu ở nhà một người quen về, Y Thô đến nhà bố đẻ là ông Rcăm Y Lơ (77 tuổi, trú ở Buôn Treng, xã Ea H’Leo). Tại đây, Y Thô và ông Y Lơ đem rượu ra trước hiên nhà ngồi uống. Trong lúc đang uống rượu thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Nghi phạm Y Thô tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet/Infonet

Lúc này, ông Y Lơ vào nhà lấy một con dao nhọn đâm một nhát vào bụng Y Thô. Phản ứng lại, Y Thô né được cú đâm rồi giật lấy con dao, sau đó đâm lại một nhát vào ngực trái của bố đẻ khiến ông Y Lơ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Công Lý cho biết về phần Y Thô sau khi gây án đã cầm dao bỏ chạy được khoảng 60m thì té ngã và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị vết thương ở bụng.

Đến nay, sau khi xét thấy vết thương đã ổn định, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Y Thô để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ.

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