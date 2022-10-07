Thông tin MỚI vụ giả danh phụ huynh học sinh để đe dọa đòi nợ: Nghi phạm nói 'đưa cháu về gặp bố lần cuối'

Xã hội 07/10/2022 14:19

Liên quan đến vụ giả danh phụ huynh học sinh để ép gia đình trả nợ, lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đến và nói với giáo viên muốn đưa cháu về gặp mặt bố lần cuối.

Theo thông tin từ Zing News Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang củng cố hồ sơ để báo cáo lên Công an TP Thái Nguyên về trường hợp mạo danh phụ huynh, người nhà học sinh để nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà.

Cụ thể lãnh đạo trường Tiểu học Đội Cấn 1, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, cho biết sáng 21/9, một giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người này xưng là dì của một em học sinh, do giáo viên này làm chủ nhiệm. Người này nói bố cháu bị tai nạn nặng, nhờ cô đưa về để cháu gặp bố lần cuối.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm trước cuộc điện thoại lạ đó, cô giáo gọi điện về cho mẹ của học sinh để xác minh nhưng chưa liên hệ được. Nghĩ gia đình đang có việc gấp, cô vội vàng đưa cháu về nhà. Khi cô giáo đến nhà, chị P. (phụ huynh của học sinh) rất sốc khi đang ở nhà, chưa hết giờ học mà thấy cô giáo đưa cháu về.

Thông tin MỚI vụ giả danh phụ huynh học sinh để đe dọa đòi nợ: Nghi phạm nói 'đưa cháu về gặp bố lần cuối' - Ảnh 1
Trường Tiểu học Đội Cấn 1 - Ảnh: Zing News 

Mẹ học sinh N. cho biết trước đó vài ngày, chị có nhận được tin nhắn đòi nợ, nhưng tin nhắn không nói rõ chủ nợ là ai, khoản vay là bao nhiêu, nghĩ là tin nhắn nhầm nên chị  không phản hồi lại. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn với nội dung đe dọa, nói rõ thông tin cá nhân của các con chị, và dọa sẽ cho các cháu nghỉ học. Lúc này, chị vẫn chưa tin vì không có chuyện nợ nần của bố mẹ mà con phải nghỉ học. Và sau đó, sự việc xảy ra như trên.

Không dừng lại, các đối tượng đòi nợ tiếp tục gọi điện đến cửa hàng gas gần trường đặt hai bình gas, yêu cầu mang đến nhà trường. Tưởng bếp nhà trường đặt gas, bảo vệ cho đưa gas vào trường nhưng nhà bếp không nhận.

Nhân viên cửa hàng gas liên hệ lại với số điện thoại gọi gas, đầu dây yêu cầu nói chuyện với lãnh đạo nhà trường, yêu cầu nhà trường cho em N. nghỉ học. Đối tượng này còn đe dọa nếu không cho em N. nghỉ học, họ sẽ thuê người đến phát nổ bình gas, đốt trường.

Phía nhà trường và gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Các đối tượng vẫn thách thức, gây áp lực tinh thần bằng nhiều lời lẽ đe dọa. Vài ngày trước,  đối tượng mạo danh giáo viên gọi ship đồ ăn, bánh sinh nhật … nhằm hạ uy tín của cô giáo và hiệu trưởng. Đỉnh điểm, chúng còn gọi cả xe cứu thương đến trường học.

Ngoài ra, trường Tiểu học Đội Cấn 2, một trường khác - nơi cháu nhỏ nhà chị P. đang theo học, giáo viên chủ nhiệm và cô hiệu trưởng cũng bị các đối tượng gọi điện đe dọa, uy hiếp bằng những lời lẽ thiếu lịch sự. Chưa hết, các thành viên trong gia đình, họ hàng và đồng nghiệp của chị P. đều bị đối tượng đe dọa, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ cho biết, phường đã sang động viên, khuyến cáo lãnh đạo hai trường nói trên, đồng thời cảnh báo các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn rác… mà tội phạm công nghệ cao thường xuyên lừa đảo trong thời gian gần đây.

“Vụ việc đang được Công an Thành phố điều tra, xác minh. Các số điện thoại liên lạc tới để đe doạ đều là sim rác. Chúng tôi khuyến cáo các trường học, phụ huynh đề cao tinh thần cảnh giác, khi có thông tin, tin nhắn lừa đảo, đe doạ… cần báo cho lực lượng chức năng để xử lý theo chuyên môn, nghiệp vụ” – Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ Đỗ Đắc Minh cho biết.

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