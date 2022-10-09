Vợ chồng mâu thuẫn, người đàn ông nhẫn tâm chém vợ tử vong ở Bình Dương

Xã hội 09/10/2022 07:07

Nghe tin vợ tới thăm mẹ vợ ở phòng trọ, người chồng chở con tới chơi rồi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nóng giận đã ra tay sát hại vợ và chém mẹ vợ trọng thương.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết Công an TP Thuận An vào ngày (8/10) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.N.D (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Quang (34 tuổi, quê huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) là vợ chồng, có với nhau một con gái nhỏ hơn 1 tuổi.

Vợ chồng mâu thuẫn, người đàn ông nhẫn tâm chém vợ tử vong ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet 

Tuy nhiên, quá trình chung sống hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên gần đây chị D. đi thuê trọ nơi khác để ở, còn Quang đưa con gái về nhà ở huyện Dầu Tiếng sinh sống.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM cho biết, vào ngày 8/10 chị D ghé phòng trọ của mẹ ruột trên đường Hưng Định 08, phường Hưng Định, TP.Thuận An để thăm mẹ.

Vợ chồng mâu thuẫn, người đàn ông nhẫn tâm chém vợ tử vong ở Bình Dương - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt để thu thập lời khai chứng cứ - Ảnh: Báo Công An TP.HCM 

Quang biết được tin nên cũng chở con gái tới đây. Tại đây, giữa D và Quang xảy ra cãi nhau, thanh niên này đã dùng hung khí chém chị D tử vong tại chỗ, người mẹ vợ vào can cũng bị chém trúng gây thương tích phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng bồng con bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng.

Một nguồn tin cho hay, đối tượng đã vứt hung khí trên đường bỏ trốn, sau đó bồng con về Dầu Tiếng gửi cho gia đình rồi tới công an đầu thú. Hiện công an đang di lý đối tượng xuống hiện trường để phục vụ điều tra.

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