Liên quan đến vụ nam thanh niên giết bạn gái tại cơ sở spa ở Hải Dương, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Zing News sáng 11/10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về vụ án mạng xảy ra tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm một người phụ nữ tử vong và người đàn ông bị thương nặng xảy ra đêm 10/10.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng - Ảnh: Zing News

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Tứ Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ án là P.T.H. (26 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân là chị L.T.N. (26 tuổi, trú Sơn La).

Nạn nhân nằm trong vũng máu tại hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 20h ngày 10/10, H. đến gặp chị N. tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, H. bất ngờ dùng hung khí đâm nhiều nhát lên cơ thể chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. tiếp tục dùng hung khí tự sát.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, nhận thấy đối tượng có ý định tự sát người dân đã kịp đưa đối tượng Hòa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với nhiều vết thương tại vùng bụng, vùng cổ. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, hiện Hòa đã qua cơn nguy kịch.

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