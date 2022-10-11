Thông tin từ người dân cho biết, Hòa và cô gái N. có quan hệ tình cảm. N. mới về tiệm spa học nghề.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng tại một spa ở Hải Dương, theo thông tin từ Kienthuc.net, sáng 11/10, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra theo thẩm quyền.

Danh tính nghi phạm được xác định là Phan Trung Hoà (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân là L.T. N ( SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La). Thông tin từ người dân cho biết, Hòa và cô gái N. có quan hệ tình cảm. N. mới về tiệm spa học nghề. Tối xảy ra sự việc, Hòa đến tìm cô gái rồi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và xảy ra sự việc trên.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng ở Hải Dương - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 10/10, tại một cơ sở làm đẹp ở ngã tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối cùng ngày, người dân sống ở ngã tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ) nghe thấy tiếng thất thanh của người phụ nữ phát ra từ một quán spa.

Nhiều người chạy tới quán spa thì phát hiện, một cô gái nằm bất động dưới đất, bên cạnh là nam thanh niên cởi trần, đang tự dùng dao đâm vào người mình.

Sau đó, nam thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch, người dân địa phương đã đưa người đàn ông vào viện cấp cứu.

Công an huyện Tứ Kỳ thông tin, đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

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