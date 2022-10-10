Lời khai 'lạnh sống lưng' của con rể sát hại mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng ở Vũng Tàu

Xã hội 10/10/2022 11:38

Liên quan đến thảm án con rể sát hại mẹ vợ và 3 người khác bị thương nặng gây rúng động vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lời khai đối với bị can Phạm Thành (50 tuổi, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức).

Theo thông tin từ Vietnamnet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã lấy lời khai của bị can Phạm Thành (50 tuổi, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức), nghi phạm liên quan đến vụ thảm án sát hại mẹ vợ và khiến 3 người khác bị thương nặng.

Nghi phạm Phạm Thành khai nhận ban đầu, do nhớ lại chuyện mâu thuẫn đất đai giữa gia đình vợ và hàng xóm kéo dài, chưa được giải quyết nên nghi phạm bức xúc, gây án. Sau khi gây án, nghi phạm Thành tự dùng rựa gõ vào phần đầu mình gây thương tích. Tuy nhiên, do tâm lý chưa ổn định nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai này.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra bước đầu cũng xác định Thành có hồ sơ bệnh án bệnh tâm thần, được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức), nhưng cách đây ít lâu, gia đình Thành xin được đưa anh ta về điều trị tại nhà.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của con rể sát hại mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng ở Vũng Tàu - Ảnh 1
Nghi phạm Thành bị bắt giữ ngay hiện trường - Ảnh: Báo công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/10, tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Công an huyện Châu Đức, đối tượng Phạm Thành có vợ là chị L.T.H. (44 tuổi), con của bà P.T.L. (77 tuổi). Vợ chồng Thành sống ở nhà riêng, bên cạnh nhà mẹ vợ.

Khoảng 15h30 ngày 9/10, Thành mang cây rựa qua nhà bà L., chém nạn nhân một nhát vào cổ khiến bà L. tử vong tại chỗ. Sau đó, Thành tiếp tục chém ông L.H. (78 tuổi, chồng bà L.), chị vợ Thành là L.T.T. (47 tuổi) và vợ của Thành bị thương ở vùng mặt, tay, chân.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của con rể sát hại mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng ở Vũng Tàu - Ảnh 2
Các nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Báo Thanh niên

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay.

Ngoài ra, người dân tại hiện trường cho biết, gia đình ông L.H. rất hiền lành, không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

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