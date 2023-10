Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, An Giang khiến một bà cụ 69 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào sáng ngày 10/10, thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an thị xã Tân Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 1 người tử vong, xảy ra tại ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo vụ cháy nhà vào lúc 7h10 sáng ngày 10/10 và đã điều động 3 xe chữa cháy ở Tân Châu, 1 xe chữa cháy ở Châu Đốc và 30 chiến sĩ đến chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, cơ quan chức năng nhận định ngọn lửa xuất phát từ căn nhà của bà Trần Thị L. (69 tuổi). Bên trong căn nhà này có 7 người. Khi xảy ra vụ cháy, 3 người trong nhà tự chạy thoát ra ngoài, đơn vị chữa cháy cứu được 2 người lớn và 1 em bé. Còn bà L. bị tai biến, chưa được cứu kịp nên đã tử vong.

Thượng tá Thọ cho biết: “Lực lượng nhận được tin báo vụ cháy nhà vào lúc 7h10 cùng ngày. Tại hiện trường, công an ghi nhận 1 căn nhà tạm mái lợp tôn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và 2 căn nhà cháy xém. Khi xảy ra vụ cháy, đơn vị đã cứu được 2 người lớn và 1 em bé. Tuy nhiên, nạn nhân L. bị tai biến nên đã tử vong”.

Tại hiện trường, công an ghi nhận 1 căn nhà tạm, mái lợp tôn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và 2 căn nhà bị cháy sém.

Ngoài ra, ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị ủy Tân Châu cũng xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin vụ cháy tại ấp Phú An A , xã Phú Vĩnh. UBND thị xã Tân Châu đang xuống hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người mất và những hộ có nhà bị cháy sém.

