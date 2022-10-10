Tiết lộ lai lịch và thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện ở rừng Gia Lai

Qua xét nghiệm ADN, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đã xác định được lai lịch, thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện tại rừng Gia Lai vào tháng 8/2022.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 10/10, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, qua xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã làm rõ lai lịch, thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện tại rừng Gia Lai vào tháng 8/2022. Theo đó, 2 bộ xương khô được phát hiện tại xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (giáp ranh với xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là anh H.Q.B (SN 1985) và cháu H.Q.K (SN 2011, con trai anh B.). Cả 2 cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Thi thể nằm trên võng được xác định là cháu H.Q.K (SN 2011, trú tỉnh Đăk Lăk) - Ảnh: Báo Công an nhân dân Thi thể nằm dưới đất được xác định là ông H.Q.B (SN, 1985, trú tỉnh Đăk Lăk) - Ảnh: Báo Người Lao Động Đây là kết quả trùng khớp với thông tin bà N.T.T.H. (SN 1965, trú tỉnh Đồng Nai) trình báo tại Công an tỉnh Gia Lai và cung cấp về thân nhân của bà bị mất tích cũng như nhận dạng các đồ đạc kèm theo. Bên cạnh đó, Công an huyện Kbang, kết quả xét nghiệm ADN chỉ xác định thân nhân, lai lịch nạn nhân. Về nguyên nhân tử vong, do nội tạng các nạn nhân đã phân hủy nên chưa thể xác định được. Cơ quan chức năng đã thông báo kết quả đến gia đình nạn nhân và gia đình có nguyện vọng xây dựng phần mộ tại nơi đã chôn cất các nạn nhân ở Nghĩa trang huyện Kbang.

Các vật dụng được tìm thấy tại phòng trọ trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 22/8, người dân đi lấy măng đã phát hiện tại xã Đăk Rong, huyện Kbang (giáp ranh với xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã phát hiện 2 thi thể phân hủy chỉ còn là bộ xương khô nên trình báo cơ quan chức năng. Qua đó nhận định sợ bộ, trong hai bộ hài cốt trên, có một hài cốt là nam giới, độ tuổi khoảng từ 30 đến 50 tuổi, còn một bộ hài cốt khả năng là con trai, độ tuổi khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 4 tháng trước. Xung quanh vị trí các thi thể được phát hiện có nhiều vật dụng và một số tư trang cá nhân như: Tượng tỳ hưu màu xanh, tượng thần tài màu đỏ, 1 cưa cắt gỗ cầm tay, 1 rựa, 1 dao thái đồ ăn, muối ăn, bọt ngọt, 2 nồi nhôm, 2 đôi giày thể thao, 2 đôi dép, 1 valy màu xanh, 1 túi xách màu đen có thuốc đau bụng, giảm đau, cước, lưỡi câu, bật lửa… Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện các giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính và lai lịch nạn nhân. Sau đó, bà N.T.T.H. (SN 1965, trú tại tỉnh Đồng Nai) đã liên hệ với cơ quan công an để xác minh, nhận dạng vào lấy mẫu xét nghiệm ADN. Kết quả, 2 bộ xương khô chính là con trai và cháu nội của người phụ nữ này.

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