Mới đây, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ án con rể truy sát gia đình nhà vợ, làm 3 người thương nặng và mẹ vợ tử vong tại chỗ khiến nhiều người rúng động.

Theo thông tin từ Báo VOV, chiều 9/10, Phạm Thành, sinh năm 1972, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đi từ nhà sang nhà mẹ vợ (kế bên) là bà Phạm Thị L. (sinh năm 1945, trú tại ấp), dùng rựa chém bà L. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thành tiếp tục dùng rựa chém ông Lê H. (cha vợ), Lê Thị Tr. (chị vợ) và Lê Thị H. (vợ Thành) bị thương nặng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VOV

Nhận được tin báo, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an huyện Châu Đức tiếp cận hiện trường, bắt giữ đối tượng Phạm Thành.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc khiến cho đoạn đường Ngãi Giao - Hòa Bình, đoạn qua ấp Tân Bình bị ùn ứ.

Người dân tập trung hỗ trợ và tò mò vụ việc gây ùn tắc. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, qua làm việc và tài liệu thu thập được, nghi phạm Thành có bệnh án tâm thần. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh thì người nhà xin cho về điều trị tại nhà và xảy ra vụ án thương tâm.

Tối 9/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra. Đại diện Bệnh viện Bà Rịa cho biết, vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ án, trong đó có người đang nguy hiểm do mất nhiều máu, đặc biệt, nạn nhân còn bị chém gần lìa cánh tay.

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